Verstappen kijkt niet uit naar FIA-prijsuitreiking: "Een beetje onzin eigenlijk"
Ondanks dat Max Verstappen niet het wereldkampioenschap heeft gewonnen, moet hij zich nog houden aan een aantal verplichtingen deze week. De F1 Grand Prix van Abu Dhabi zit er nog maar net op of hij wordt binnenkort verwacht in Oezbekistan voor de officiële prijsuitreiking van de FIA. De coureur van Red Bull Racing heeft er echter geen zin in.
Lando Norris werd afgelopen gekroond tot de nieuwe wereldkampioen van de Formule 1. Hij werd derde op het Yas Marina Circuit en dat was genoeg om Verstappen met twee punten achter zich te houden. Oscar Piastri in de andere McLaren kwam uiteindelijk dertien punten tekort. Norris moet nog eventjes geduldig wachten, totdat hij de WK-beker in ontvangst mag nemen tijdens de prijsuitreiking. Verstappen wil er liever niet bij zijn, maar hij weet dat het helaas moet. Daarna mag hij lekker kerst gaan vieren met Kelly Piquet en de kids.
Verstappen wordt verwacht in Oezbekistan
Viaplay vroeg na afloop van de seizoensfinale of Verstappen grootse plannen heeft nu 2025 erop zit: "Verplichtingen, testdagen, vakantie?" Alle races zijn dan al wel verreden, maar toch zijn er nog verplichtingen voor de Limburger. "Ja, nog een week... Een beetje onzin eigenlijk. Dat hoort er helaas bij", antwoordde Verstappen lachend.
Hij doelt op de officiële prijsuitreiking van de FIA, de Prize-Giving Ceremony, die aankomende vrijdag plaatsvindt in Tasjkent, de hoofdstad van Oezbekistan. Niet alleen de Formule 1-wereldkampioen wordt daarvoor uitgenodigd, ook de andere twee uit de top drie evenals kampioenen van andere FIA-kampioenschappen.
