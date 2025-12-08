Norris heeft spijt van uitspraken over Verstappen: "Wou dat het nooit uit mijn mond was gekomen"
Lando Norris laat na het winnen van het wereldkampioenschap in Abu Dhabi weten spijt te hebben van bepaalde uitspraken die hij gedurende zijn F1-carrière heeft gedaan over Max Verstappen en Lewis Hamilton. Maar de McLaren-coureur zou zijn lesje hebben geleerd en is blij dat hij de WK-titel heeft gepakt, terwijl hij meer respect heeft getoond richting Verstappen evenals naar teamgenoot Oscar Piastri.
Norris staat bovenaan de puntenstand na 24 Grands Prix en zes Sprints. Hij versloeg Verstappen op twee puntjes en mag zich daarom de Formule 1-kampioen van 2025 noemen. De Brit is blij dat het hem is gelukt zonder dat het zijn relatie met Verstappen en Piastri heeft verzuurd en dat het op een eerlijke manier is gebeurd. Hij baalt wel van eerdere uitspraken die hij heeft gedaan over de Nederlander. Welke uitspraken hij precies bedoelt, zegt hij niet - wellicht gebeurde het buiten de media. Hoe dan ook, hij wilde het nog even rechtzetten.
Spijt van uitspraken in het verleden
"Ik weet dat ik soms domme dingen zeg en dat ik soms dingen over Max heb gezegd, of ik heb soms dingen in het verleden gezegd waar iedereen het over heeft, bijvoorbeeld over Lewis", vertelde Norris bij de persconferentie na Abu Dhabi. "Ik heb spijt van sommige uitspraken en ik wou dat ik het terug kon nemen en dat het nooit uit mijn mond was gekomen. Maar eerlijk gezegd denk ik dat ik meer dan wie dan ook mijn respect uit. Ik uit mijn respect richting Oscar, ik uit mijn respect richting Max. Ik probeer Lewis ook zoveel mogelijk respect te geven - hij is een zevenvoudig wereldkampioen. Hij is de beste coureur, hij wordt vergeleken met Schumacher, de beste coureur ooit in de Formule 1."
In het heetst van de strijd
"Ik zit daar nog helemaal niet dichtbij. Misschien gebeurt dat wel nooit", legde Norris uit over zijn enige WK-titel vergeleken met de zeven van Hamilton en de vier van Verstappen. "Ik droom wel van dat soort dingen. Ik heb ook gedroomd over wat er vandaag is gebeurd. Vergeleken met [Hamilton] heb ik pas mijn eerste van die zeven behaald. Heb ik spijt van sommige uitspraken die ik misschien in de cooldown room of iets dergelijks heb gezegd? Ja. Maar vaak gebeurt dat in het heetst van de strijd."
