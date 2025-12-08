Verstappen plaagt Piastri tijdens persconferentie: "Dan was jij de kampioen geweest"
Oscar Piastri en Max Verstappen zaten samen als verliezers van het wereldkampioenschap bij de persconferentie. Ze blikten terug op het seizoen van 2025 en op de F1 Grand Prix van Abu Dhabi. De McLaren-coureur kreeg de vraag hoe een titelstrijd in de Formule 1 te vergelijken is met hoe het er in juniorklasses aan toe gaat. Verstappen zag een mooie kans liggen om hem even te plagen.
Piastri weet als geen ander hoe het is om kampioenschappen in de klasses onder de Formule 1 te winnen. Hij maakte een enorm indrukwekkende juniorcarrière mee. In 2019 sleepte hij de titel binnen in de Formule Renault Eurocup. Als rookie verdiende hij in 2020 het kampioenschap in de FIA Formule 3. Hij werd het jaar erop, tevens als rookie, meteen kampioen in de FIA Formule 2 door maar liefst zes overwinningen in 23 races te pakken. Na een seizoen langs de zijlijn als Alpine-reservecoureur maakte hij in 2023 zijn F1-debuut met McLaren. Dit jaar mocht hij voor het eerst meestrijden om de WK-titel.
Verstappen steekt de draak met Piastri
"Ik denk dat er wel vergelijkingen zijn te maken, ja", antwoordde Piastri bij de persconferentie op de vraag of vechten voor deze F1-titel hetzelfde voelde als vechten voor juniorkampioenschappen. "De emoties die je voelt zijn min of meer hetzelfde. Wat volgens mij anders is in de Formule 1, als je het vergelijkt met juniorkampioenschappen, is de lengte ervan. Het langste juniorkampioenschap wat ik heb meegemaakt was tien raceweekenden. Dit is twee en een half keer langer." Verstappen besloot Piastri een beetje te stangen en reageerde: "Jij zou de kampioen zijn geweest, als dit seizoen maar tien raceweekenden had gehad." De Australiër lachte: "Dat klopt, ja. Bedankt daarvoor!"
Verstappen perfecte voorbeeld van doel van juniorklasses
Piastri vervolgde: "Ik denk dat het feit dat er wat anders op het spel staat, het ook anders maakt. In de juniorklasses wil je natuurlijk ook de titel pakken, maar dan probeer je te laten zien waarom je in de Formule 1 hoort. Echter, we hebben in de loop van de jaren gezien - en Max is daar waarschijnlijk een perfect voorbeeld van - dat je niet per se kampioenschappen hoeft te winnen om je vaardigheden voor de Formule 1 te demonstreren." Verstappen deed één seizoen mee aan het Europese Formule 3-kampioenschap, waarin hij derde werd, voordat hij debuteerde in de koningsklasse.
