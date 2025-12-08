Plooij baalt nog altijd van verlies uitzendrechten aan Viaplay: "Vreselijk"
Formule 1-commentator Jack Plooij onthult dat hij nog altijd moeite heeft met het feit dat de uitzendrechten van de koningsklasse in handen van Viaplay liggen. Plooij mist vooral de directe link met de actie op de baan doordat hij zijn commentaar op afstand moet geven.
De Nederlandse uitzendrechten van de Formule 1 zijn sinds 2022 in handen van het Scandinavische Viaplay. In de jaren daarvoor lagen die bij Ziggo Sport, waar ook de opkomst van Max Verstappen plaatsvond. Niet alleen Plooij was daar een vast gezicht; ook commentator Olav Mol werkt al jarenlang voor de zender. Hoewel de uitzendrechten nu bij Viaplay liggen, wisten Mol en Plooij via Grand Prix Radio nog altijd het geluid onder de beelden te verzorgen.
Plooij mist de link met de coureurs
Hoewel het duo op hun eigen manier nog steeds actief is binnen de Formule 1, onthult Plooij dat hij het nog steeds jammer vindt dat de uitzendrechten bij Viaplay liggen. “Ja, absoluut. Ik baal als een stekker. Vreselijk. Wat belangrijk is in deze sport, is de relatie die je hebt met de rijders. De vaders ken ik heel goed, de rijders ken ik heel goed. De verhalen die echt waar zijn - dus niet het geroezemoes - die hoor je dáár,” zo legt Plooij bij WNL uit, doelend op de directe link die hij nu mist.
Nadat Grand Prix Radio de afgelopen jaren even moest uitwijken en alleen via België te horen was, beschikt de zender inmiddels weer over de Nederlandse radiorechten. Veel fans stemmen daar dan ook op af om het ‘vertrouwde’ geluid onder de beelden te horen. Plooij is dan ook niet van plan te stoppen: "Nee, natuurlijk gaan wij niet stoppen. Ze moeten ons daar echt weghalen uit dat kantoor."
