Lando Norris heeft zich met zijn titelwinst gevoegd bij een exclusief clubje F1-coureurs. Toch zijn er fans die beweren dat vooral de beste auto heeft gewonnen in plaats van de beste coureur. Norris legt na afloop van het spektakel in Abu Dhabi uit dat hem die discussie totaal niet interesseert.

In aanloop naar het raceweekend in Abu Dhabi hadden Norris, Oscar Piastri en Max Verstappen alle drie nog een kans op de wereldtitel, hoewel Norris de beste papieren in handen had. Uiteindelijk hoefde de Engelsman 'slechts' als derde te finishen om de titel veilig te stellen, precies wat hij zondagmiddag deed.

Het zal Norris een biet zijn

De discussie over of Norris nu ook echt de beste is, laaide op bij Sky Sports F1. Nico Rosberg stelde de McLaren-coureur de vraag: "Je hebt één van de allergrootste verslagen op slechts twee punten, maakt dat het nog specialer?" Voor Norris is dat totaal niet belangrijk: "Ik weet het niet. Voor mij gaat het daar niet om. Iedereen heeft zijn eigen agenda, eigen motivaties en eigen manier van denken, of ze misschien wel de beste zijn."

De discussie vindt hij dan ook niet interessant. Linksom of rechtsom blijft hij namelijk wereldkampioen: "Voor mij geldt: ik wil gewoon winnen en mijn team gelukkig maken. Ik geef er geen biet om of je mij nu de beste in de wereld vindt of niet. Dat boeit me niet. Dat is niet mijn ambitie en ook niet het motto van mijn leven. Mijn leven draait hierom: mijn monteurs, engineers en familie zijn blij. Zet mij maar neer waar je wilt, ik geef er niets om."

