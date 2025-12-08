Max Verstappen en Red Bull Racing hebben dan wel het wereldkampioenschap verloren tijdens de F1 Grand Prix van Abu Dhabi, toch is teambaas Laurent Mekies ontzettend trots. Om een achterstand van 104 punten goed te maken tot 2 punten is iets waar de energiedrankfabrikant trots op kan zijn. Het zorgt voor positieve momentum richting 2026, wanneer een nieuw tijdperk begint met Ford.

Verstappen maakte in Hongarije eerder dit seizoen zijn slechtste Grand Prix ooit mee, als je puur naar de pace kijkt. Red Bull had eigenlijk al opgegeven in de strijd om het wereldkampioenschap. De achterstand groeide na de zomerstop verder naar 104 punten, toen Verstappen achter Oscar Piastri finishte tijdens de Dutch Grand Prix. Maar sinds Monza zegevierde de Limburger in maar liefst zes van de negen wedstrijden. Elk raceweekend kwam Verstappen een stapje dichterbij en hield zo het gevecht tot en met Abu Dhabi in leven. Uiteindelijk ging de andere McLaren van Lando Norris er toch met de WK-titel vandoor.

Mekies en Red Bull zijn trots na ommekeer

"Ja, twee puntjes... Moeilijk om dat nu te bevatten...", begon Mekies tegenover Viaplay. "De realiteit is echter dat het team trots mag zijn. Ze hebben het fantastisch gedaan. We hebben de race gewonnen op dominante wijze. Het was ongelooflijk hoe Max de pole pakte en was in de race opnieuw oppermachtig. We kunnen eigenlijk niet trotser zijn. Bedankt aan iedereen in Milton Keynes voor deze briljante ommekeer. Mijn felicitaties gaan uit naar Lando. Het was een geweldig gevecht tot de laatste ronden. We gaan volgend jaar nog harder pushen."

Red Bull gaat 'gek' avontuur aan met Ford

"Wat we moeten onthouden van dit seizoen, is het feit dat niemand in Milton Keynes heeft opgegeven", vervolgde de Fransman. "Zelfs toen het zo duister leek, gaf niemand op. Wat zij hebben kunnen doen met deze auto... Hoe we zo sterk zijn teruggekomen, is iets waar we trots op kunnen zijn." Red Bull treedt een nieuw tijdperk binnen met Ford in 2026. "We zijn opgetogen over het volgende hoofdstuk. Om een eigen power unit te ontwikkelen met steun van Ford, gekker kan het niet. Het is iets geks wat alleen Red Bull kan doen."

