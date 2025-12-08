close global

﻿
Gianpiero Lambiase, Red Bull Racing, 2024

VIDEO | 'Vertrek engineer van Verstappen hangt in de lucht'

VIDEO | 'Vertrek engineer van Verstappen hangt in de lucht'

Vincent Bruins

Gianpiero Lambiase beleefde dit jaar een ontzettend zwaar jaar door vervelende dingen in zijn persoonlijke leven, waardoor hij al meerdere races aan zich voorbij moest laten. Er lijkt toch ook meer achter te zitten, want volgens geruchten uit de paddock zijn er vraagtekens over zijn rol als race-engineer van Max Verstappen in 2026.

Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.

Max Verstappen Red Bull Racing Formule 1 Abu Dhabi Grand Prix van Abu Dhabi Gianpiero Lambiase

