VIDEO | 'Vertrek engineer van Verstappen hangt in de lucht'
VIDEO | 'Vertrek engineer van Verstappen hangt in de lucht'
Gianpiero Lambiase beleefde dit jaar een ontzettend zwaar jaar door vervelende dingen in zijn persoonlijke leven, waardoor hij al meerdere races aan zich voorbij moest laten. Er lijkt toch ook meer achter te zitten, want volgens geruchten uit de paddock zijn er vraagtekens over zijn rol als race-engineer van Max Verstappen in 2026.
Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.
Gerelateerd
Net binnen
LIVE | Kort nieuws, geruchten & socials ⚡
Pérez reageert lachend op gestuntel van Tsunoda na incident met Norris | F1 Shorts
- 19 minuten geleden
- 44
FIA Prize Giving Ceremony
Verstappen kijkt niet uit naar FIA-prijsuitreiking: "Een beetje onzin eigenlijk"
- 34 minuten geleden
Lewis Hamilton
Hamilton sluit seizoen positief af, maar krijgt geen reactie: "Heb je dat bericht gehoord?"
- 57 minuten geleden
Nieuwe wereldkampioen reageert
Norris heeft spijt van uitspraken over Verstappen: "Wou dat het nooit uit mijn mond was gekomen"
- 1 uur geleden
- 7
Jack Plooij
Plooij baalt nog altijd van verlies uitzendrechten aan Viaplay: "Vreselijk"
- 1 uur geleden
- 2
Persconferentie Abu Dhabi
Verstappen plaagt Piastri tijdens persconferentie: "Dan was jij de kampioen geweest"
- 2 uur geleden
Veel gelezen
500.000+ views
Verstappen kampt met fysiek ongemak: "Scans zien er niet goed uit"
- 26 november
300.000+ views
McLaren-engineer maakte foutje met weegbrug en was bang voor pitstraatstart Norris
- Gisteren 11:22
250.000+ views
Norris krijgt het verlossende woord van de FIA: McLaren legaal verklaard in Abu Dhabi
- Gisteren 18:24
250.000+ views
Russell ziet voordeel voor Verstappen ten opzichte van Norris en Piastri in Qatar
- 30 november
250.000+ views
Piastri en Norris zagen ingreep stewards door track limits, Verstappen bleef wel binnen witte lijnen
- 1 december
200.000+ views
Norris legt zichzelf dubbele straf op en ziet voordeel Verstappen: 'Ik sta aan de verkeerde kant'
- 30 november