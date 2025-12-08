Verstappen wilde zo snel mogelijk van deze generatie F1-auto's af: 'Daarom gaf ik extra gas'
Max Verstappen heeft het Formule 1-seizoen van 2025 met een glimlach afgesloten, ondanks het verlies van het wereldkampioenschap. De coureur van Red Bull Racing laat weten dat hij deze generatie F1-auto's niet gaat missen, maar dat hij na Abu Dhabi wel met veel tevredenheid terug kan blikken op de periode met motorleverancier Honda.
Verstappen zette record na record neer met deze generatie F1-auto's, die dus voor 2026 gaat verdwijnen vanwege nieuwe technische reglementen. 2022 begon heel tegenvallend met twee uitvalbeurten in de eerste drie races. De Limburger gaf toe dat hij toen al wilde opgeven in het gevecht tegen Charles Leclerc. Uiteindelijk zou hij echter vijftien Grands Prix winnen op jacht naar zijn tweede kampioenschap. Verstappen was nóg dominanter in 2023, toen hij alleen in Singapore niet op het podium kwam. Ook in 2024 sleepte hij de WK-titel binnen na een oppermachtige eerste seizoenshelft. Lando Norris probeerde het hem vorig jaar nog lastig te maken, maar de titel zou alsnog al in Las Vegas worden beslist. In 2025 kwam Verstappen twee puntjes tekort.
Verstappen gaat groundeffect-auto's niet missen
"Ja, daar ben ik wel blij mee", antwoordde Verstappen op de vraag van Viaplay hoe hij het vindt dat dit de laatste race was met deze generatie F1-auto's. "Ik heb de laatste paar ronden er even over nagedacht, of ik er nog van moest genieten... Maar nee, ik was eigenlijk wel blij. Ik heb nog wat extra gas gegeven om zo snel mogelijk over de lijn te komen." Ook over de dominante RB19, waarmee hij in 2023 negentien van de 22 Grands Prix wist te winnen, hoefde hij niet na te denken.
Verstappen hoopt op toekomstige samenwerking met Honda
Niet alleen de nummer 1 gaat van Verstappens auto af, maar ook de 'H' van Honda. "Het is natuurlijk bijzonder wat we samen allemaal hebben meegemaakt. Daar ben ik heel dankbaar voor. We hebben [na de kwalificatie] een afscheidsfeestje gehad hier. Wie weet... Hopelijk dat onze wegen elkaar in de toekomst kruisen, ook al is dat dan misschien buiten de Formule 1."
