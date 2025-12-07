De afgelopen weken is er veel te doen geweest rondom Kimi Antonelli, nadat hij in Qatar in de voorlaatste ronde door Lando Norris gepasseerd werd en zodoende hem twee kostbare punten zag pakken. Het kostte hem een hoop beledigingen en doodsbedreigingen. In Abu Dhabi komt hij - zo lijkt het - sorry zeggen tegen Max Verstappen.

Het laten inhalen door Norris zorgde voor frustraties bij zelfbenoemde Verstappen-fans. Vlak na de race zochten hordes mensen de weg naar de Instagram-pagina van Antonelli om hem daar uit te kafferen. Er werd onder meer gezegd dat hij geld van McLaren had aangenomen en gevraagd hoeveel dit was en dat hij het 'kampioenschap verziekt heeft'. Ook werden er helaas nog heftigere comments dan dat geplaatst, zoals homofobe opmerkingen en doodsbedreigingen. Vervolgens bleek ook Antonelli het zich - terecht - behoorlijk aan te trekken en zette hij zijn profielfoto op zwart: een actie om aan te tonen zelf ook geraakt en verdrietig te zijn door wat er allemaal tegen hem gezegd wordt. Later bood Red Bull - naar verluidt op aandringen van Verstappen - excuses aan.

Verstappen komt Antonelli tegen

Inmiddels zijn we één week verder, kwam Verstappen inderdaad die twee punten tekort om de wereldtitel te pakken, en is Lando Norris - mede door zijn inhaalactie op Antonelli - wereldkampioen geworden. Na afloop van de race zocht Antonelli in de mediapen Verstappen om om - zo lijkt het - excuses te maken voor het laten passeren van Norris een week eerder. Verstappen probeert hem meteen dat schuldgevoel te laten varen: "Maat, niet doen. Het is allemaal goed. Even goede vrienden", zo klinkt het, waarna Antonelli zich al meteen beter lijkt te voelen.

