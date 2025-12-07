Lando Norris heeft zondag zijn droom zien uitkomen toen hij in Abu Dhabi met de wereldtitel aan de haal ging. Niet alleen bij de Britse coureur was de trots en vreugde groot: ook zijn ouders zijn door het dolle heen. Zij reageren nu op de prestaties van hun zoon.

Wat een ongelofelijk seizoen in de Formule 1 is het geweest. Lange tijd leek Oscar Piastri de gedoodverfde favoriet om de wereldtitel te pakken. Na de zomerstop was daar echter ook nog eens Max Verstappen die mee ging doen om de knikkers, terwijl ook Norris terugkeerde in het gevecht. In het restant van het seizoen werd het spannender en spannender en zagen we McLaren ook nog eens de nodige bijzondere fouten maken, waardoor het allemaal aankwam op de allerlaatste race van het jaar in Abu Dhabi.

Cisca Norris

De druk was dus immens, maar Norris wist het hoofd koel te houden en als derde over de streep te komen voor zijn allereerste wereldtitel. Het zorgt natuurlijk voor grote trots bij zijn ouders. In gesprek met Sky Sports reageert moeder Cisca emotioneel op de eerste wereldtitel van zoon Lando: "Ik ben emotioneel uitgeput, maar zo gelukkig voor het team, de familie en de fans. Dit is geweldig. Die laatste rondes duurden eeuwen! Veel opofferingen. Ik bedoel, toen Lando zeven was, begon hij met karten. Op zijn achtste reed hij samen met zijn broer Ollie en mijn twee zoons gingen de ene kant op en mijn twee dochters de andere kant op. Ik miste Lando en Ollie als kind, en opeens was naakt met een tractor in de tuin spelen voorbij! Dat miste ik."

Adam Norris

Ook vader Adam Norris - die inmiddels bijna 400 races van zijn zoon bekeken heeft - reageert in ongeveer dezelfde geest: "We zijn veel gereisd naar kartbanen over de hele wereld. Het was een vreemde en wonderlijke reis, maar we hebben veel plezier gehad. Hij vond het leuker dan alle anderen, dus het deed nooit pijn, maar het was wel moeilijk", zo besluit de trotse vader.

