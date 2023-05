Remy Ramjiawan

Charles Leclerc is optimistisch over de updates die Ferrari heeft meegenomen naar Miami, maar maakt zich nog geen illusies en verwacht dat Red Bull Racing nog steeds te rap is voor de SF-23. De Monegask wist in Azerbeidzjan zijn eerste pole position te pakken, maar kon dit niet omzetten in een overwinning.

Teambaas Frédéric Vasseur werd in januari aangesteld om het trotste team weer naar de kampioenschappen te gaan leiden. Hoewel er een frisse wind waait bij Ferrari, is de achterstand op koploper Red Bull Racing groter dan vorig jaar rond dit tijdstip. De renstal wil met de updates terugslaan en naar Miami brengt het team een nieuwe voorvleugel mee.

'Gaat de goede kant op'

"[Het] zou de goede kant op moeten gaan. Ik denk niet dat het genoeg zal zijn om met ze [Red Bull red.] te vechten, maar ja, het gaat de goede kant op, dat weet ik zeker", zo vertelt de Monegask over de updates bij F1i. Voorlopig heeft Ferrari 118 punten minder dan Red Bull in het constructeursklassement en Leclerc heeft tijdens het raceweekend in Azerbeidzjan meer punten binnengehaald, dan in de eerste drie races van het jaar.

Zwakke punten

Voorlopig is Red Bull het doelwit, maar ook Aston Martin en Mercedes moeten in de gaten worden gehouden. Dat Leclerc in Bakoe tot tweemaal toe de snelste man was, dat is een reden voor optimisme. "Maar in Azerbeidzjan ging het heel goed. We hadden onze eerste pole en dat is geweldig. Ik denk dat het bevestigt hoe sterk de auto is, vooral in de kwalificatie, maar in de race bevestigden we een beetje onze zwakke punten en dat we nog moeten werken aan ons racetempo, want de Red Bull is gewoon te sterk voor nu", aldus Leclerc.