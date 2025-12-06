Fans gaan zitten voor Grand Prix Abu Dhabi na pole Verstappen: 'Levert als het moet'
Fans gaan zitten voor Grand Prix Abu Dhabi na pole Verstappen: 'Levert als het moet'
Max Verstappen pakte zaterdag pole position voor de F1 Grand Prix van Abu Dhabi door Lando Norris en Oscar Piastri voor te blijven. De fans reageerden na afloop enthousiast en beginnen steeds meer in de titel te geloven.
Verstappen bleek in Abu Dhabi tijdens Q3 niet te verslaan te zijn en pole te pakken met meer dan 0.2 seconden voorsprong op Norris en Piastri, die tweede en derde werden. George Russell werd vierde en lijkt op sportief gebied zondag de beste vriend van Verstappen te zijn. Norris moet namelijk buiten de top drie eindigen wil Verstappen nog kampioen worden in 2025.
Fans reageren op kwalificatie in Abu Dhabi
De fans zaten vol spanning uit te kijken naar de kwalificatie, die zo spectaculair bleek te zijn als ze gehoopt hadden. De fans zien dat de druk bij Norris en Piastri begint toe te nemen en beginnen te geloven in een vijfde titel voor Verstappen in F1. Bekijk hieronder een paar van de reacties.
Gerelateerd
Net binnen
Verstappen waarschuwt Norris en Piastri na pole, McLaren last extra vergadering in | GPFans Recap
- 49 minuten geleden
- 1
Alonso grapt na slipstream aan Verstappen: "Ik stuur hem nog wel een factuur"
- 1 uur geleden
- 1
Piastri bevestigt extra McLaren-vergadering na pole Verstappen: 'Dit gaan we bespreken'
- 2 uur geleden
- 9
VIDEO | Verstappen na pole in Abu Dhabi: 'Of we een trucje hebben? Dat zien jullie morgen'
- 2 uur geleden
Russell poogde Verstappen op unieke wijze te helpen: "Dit was een hint richting Red Bull"
- 3 uur geleden
- 6
Verstappen grijnst en waarschuwt McLaren: "Laat ze maar uitkijken, ik heb niks te verliezen!"
- Vandaag 18:29
- 12
Veel gelezen
Verstappen kampt met fysiek ongemak: "Scans zien er niet goed uit"
- 26 november
Russell ziet voordeel voor Verstappen ten opzichte van Norris en Piastri in Qatar
- 30 november
Piastri en Norris zagen ingreep stewards door track limits, Verstappen bleef wel binnen witte lijnen
- 1 december
Norris legt zichzelf dubbele straf op en ziet voordeel Verstappen: 'Ik sta aan de verkeerde kant'
- 30 november
Dubbele diskwalificatie McLaren heeft ook een keerzijde voor Red Bull Racing
- 27 november
'McLaren mogelijk al in Brazilië betrapt op illegale rijhoogte Norris en Piastri'
- 23 november