F1 title contenders Max Verstappen, Lando Norris and Oscar Piastri edited onto a vibrant geometric background

Fans gaan zitten voor Grand Prix Abu Dhabi na pole Verstappen: 'Levert als het moet'

Fans gaan zitten voor Grand Prix Abu Dhabi na pole Verstappen: 'Levert als het moet'

Lars Leeftink
F1 title contenders Max Verstappen, Lando Norris and Oscar Piastri edited onto a vibrant geometric background

Max Verstappen pakte zaterdag pole position voor de F1 Grand Prix van Abu Dhabi door Lando Norris en Oscar Piastri voor te blijven. De fans reageerden na afloop enthousiast en beginnen steeds meer in de titel te geloven.

Verstappen bleek in Abu Dhabi tijdens Q3 niet te verslaan te zijn en pole te pakken met meer dan 0.2 seconden voorsprong op Norris en Piastri, die tweede en derde werden. George Russell werd vierde en lijkt op sportief gebied zondag de beste vriend van Verstappen te zijn. Norris moet namelijk buiten de top drie eindigen wil Verstappen nog kampioen worden in 2025.

Fans reageren op kwalificatie in Abu Dhabi

De fans zaten vol spanning uit te kijken naar de kwalificatie, die zo spectaculair bleek te zijn als ze gehoopt hadden. De fans zien dat de druk bij Norris en Piastri begint toe te nemen en beginnen te geloven in een vijfde titel voor Verstappen in F1. Bekijk hieronder een paar van de reacties.

