Max Verstappen pakte zaterdag pole position voor de F1 Grand Prix van Abu Dhabi door Lando Norris en Oscar Piastri voor te blijven. De fans reageerden na afloop enthousiast en beginnen steeds meer in de titel te geloven.

Verstappen bleek in Abu Dhabi tijdens Q3 niet te verslaan te zijn en pole te pakken met meer dan 0.2 seconden voorsprong op Norris en Piastri, die tweede en derde werden. George Russell werd vierde en lijkt op sportief gebied zondag de beste vriend van Verstappen te zijn. Norris moet namelijk buiten de top drie eindigen wil Verstappen nog kampioen worden in 2025.

Fans reageren op kwalificatie in Abu Dhabi

De fans zaten vol spanning uit te kijken naar de kwalificatie, die zo spectaculair bleek te zijn als ze gehoopt hadden. De fans zien dat de druk bij Norris en Piastri begint toe te nemen en beginnen te geloven in een vijfde titel voor Verstappen in F1. Bekijk hieronder een paar van de reacties.

Max vs the world tomorrow, we will be ready pic.twitter.com/4ywCugKrv9 — Yonan 🔜 Breakpoint 🇦🇪 (@defimhamad) December 6, 2025

Despite the Pole, it still looks tough for Max. He still needs that amount of luck going his way pic.twitter.com/9iVYiwrZGk — Dhruv (@being_ingenious) December 6, 2025

Tsunoda with the best assist of the season — goht12 (@tjenar10) December 6, 2025

When it matters most, he delivers. Huge pole😭 — Saqib (@cricfooot) December 6, 2025

