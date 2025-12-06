Na de drie vrije trainingen is het duidelijk dat het veld enorm dicht in de buurt van elkaar zit en Lando Norris, Oscar Piastri en Max Verstappen ook met Mercedes rekening moeten houden. Om 15:00 uur staat de laatste kwalificatie van het seizoen 2025 op het programma. Volg hier alles op de voet.

