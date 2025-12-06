close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Norris during practice in Abu Dhabi

LIVE | Kwalificatie Grand Prix Abu Dhabi: om 15:00 uur begint de sessie

LIVE | Kwalificatie Grand Prix Abu Dhabi: om 15:00 uur begint de sessie

Lars Leeftink
Norris during practice in Abu Dhabi

Na de drie vrije trainingen is het duidelijk dat het veld enorm dicht in de buurt van elkaar zit en Lando Norris, Oscar Piastri en Max Verstappen ook met Mercedes rekening moeten houden. Om 15:00 uur staat de laatste kwalificatie van het seizoen 2025 op het programma. Volg hier alles op de voet.

LIVE | Kwalificatie Grand Prix Abu Dhabi

Sorteer op:

Nu

14:50

Tweede uitspraak FIA

F1 Abu Dhabi: Stewards zien Red Bull-crash en leggen rivaal straf op - GPFans.com

F1 Abu Dhabi: Stewards zien Red Bull-crash en leggen rivaal straf op - GPFans.com

In de slotfase van de derde vrije training voor de F1 Grand Prix van Abu Dhabi vond een tweede crash plaats. Waar het eerst Lewis Hamilton was die in...

Lees verder

9m geleden

14:42

Verstappen krijgt geen hulp van Racing Bulls

F1 Abu Dhabi: Racing Bulls onthult opvallend statement over helpen Verstappen - GPFans.com

F1 Abu Dhabi: Racing Bulls onthult opvallend statement over helpen Verstappen - GPFans.com

Racing Bulls kan als zusterteam met een goed weekend nog een rol spelen in het titelgevecht van Max Verstappen bij Red Bull Racing tijdens het weekend van...

Lees verder

15m geleden

14:35

Incident Tsunoda en Antonelli

21m geleden

14:29

FIA maakt eerste straf openbaar

F1 Abu Dhabi: FIA doet uitspraak over incident met Norris in Abu Dhabi en deelt straf uit - GPFans.com

F1 Abu Dhabi: FIA doet uitspraak over incident met Norris in Abu Dhabi en deelt straf uit - GPFans.com

Yuki Tsunoda en kampioenschapsleider Lando Norris moesten zich na afloop van de derde vrije training voor de F1 Grand Prix van Abu Dhabi melden bij de...

Lees verder

27m geleden

14:23

Crash Hamilton tijdens VT3

32m geleden

14:19

Onderzoeken vanuit FIA gaande

F1 Abu Dhabi: Norris bij de stewards geroepen na incident met Red Bull - GPFans.com

F1 Abu Dhabi: Norris bij de stewards geroepen na incident met Red Bull - GPFans.com

De FIA heeft het druk op de zaterdag van de F1 Grand Prix van Abu Dhabi. Vijf coureurs moeten na de derde vrije training langs de stewards komen,...

Lees verder

38m geleden

14:13

Samenvatting VT3

F1: Abu Dhabi: Russell troeft Norris en Verstappen verrassend af tijdens derde training - GPFans.com

F1: Abu Dhabi: Russell troeft Norris en Verstappen verrassend af tijdens derde training - GPFans.com

George Russell heeft de derde vrije training van de F1 Grand Prix van Abu Dhabi op P1 afgesloten. De Brit bleef landgenoot Lando Norris en Max Verstappen...

Lees verder

40m geleden

14:11

Welkom

Hallo en welkom bij het liveblog voor de kwalificatie van de Grand Prix van Abu Dhabi. Om 15:00 uur gaat de sessie van start!

Gerelateerd

Max Verstappen Lando Norris Oscar Piastri F1 Grand Prix van Abu Dhabi
Maak de titelstrijd tijdens de finale in Abu Dhabi nog spannender met TOTO

Maak de titelstrijd tijdens de finale in Abu Dhabi nog spannender met TOTO

  • Advertorial
  • Adv.

Net binnen

LIVE | Kwalificatie Grand Prix Abu Dhabi: om 15:00 uur begint de sessie
Liveblog kwalificatie Abu Dhabi

LIVE | Kwalificatie Grand Prix Abu Dhabi: om 15:00 uur begint de sessie

  • 38 minuten geleden
Mercedes op de bon na crash met Tsunoda en biedt excuses aan bij Red Bull
Unsafe release van Antonelli

Mercedes op de bon na crash met Tsunoda en biedt excuses aan bij Red Bull

  • 4 minuten geleden
FIA rondt onderzoek naar Tsunoda en Norris af in Abu Dhabi en deelt straf uit
Incident in VT3

FIA rondt onderzoek naar Tsunoda en Norris af in Abu Dhabi en deelt straf uit

  • 26 minuten geleden
  • 3
 Verstappen hoeft geen hulp van Racing Bulls te verwachten:
Racing Bulls in Abu Dhabi

Verstappen hoeft geen hulp van Racing Bulls te verwachten: "Hebben onze eigen zorgen"

  • 1 uur geleden
  • 3
 FIA roept Norris bij de stewards na incident met Tsunoda, Aston Martin krijgt boete
Norris en FIA

FIA roept Norris bij de stewards na incident met Tsunoda, Aston Martin krijgt boete

  • 1 uur geleden
  • 4
 Russell troeft Norris en Verstappen verrassend af tijdens derde training in Abu Dhabi
Samenvatting VT3 Abu Dhabi

Russell troeft Norris en Verstappen verrassend af tijdens derde training in Abu Dhabi

  • 2 uur geleden
  • 2
Meer nieuws

Veel gelezen

Verstappen kampt met fysiek ongemak:
500.000+ views

Verstappen kampt met fysiek ongemak: "Scans zien er niet goed uit"

  • 26 november
 Russell ziet voordeel voor Verstappen ten opzichte van Norris en Piastri in Qatar
250.000+ views

Russell ziet voordeel voor Verstappen ten opzichte van Norris en Piastri in Qatar

  • 30 november
 Piastri en Norris zagen ingreep stewards door track limits, Verstappen bleef wel binnen witte lijnen
250.000+ views

Piastri en Norris zagen ingreep stewards door track limits, Verstappen bleef wel binnen witte lijnen

  • 1 december
 Norris legt zichzelf dubbele straf op en ziet voordeel Verstappen: 'Ik sta aan de verkeerde kant'
200.000+ views

Norris legt zichzelf dubbele straf op en ziet voordeel Verstappen: 'Ik sta aan de verkeerde kant'

  • 30 november
 Dubbele diskwalificatie McLaren heeft ook een keerzijde voor Red Bull Racing
200.000+ views

Dubbele diskwalificatie McLaren heeft ook een keerzijde voor Red Bull Racing

  • 27 november
 'McLaren mogelijk al in Brazilië betrapt op illegale rijhoogte Norris en Piastri'
150.000+ views

'McLaren mogelijk al in Brazilië betrapt op illegale rijhoogte Norris en Piastri'

  • 23 november

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x