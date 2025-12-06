Racing Bulls kan als zusterteam met een goed weekend nog een rol spelen in het titelgevecht van Max Verstappen bij Red Bull Racing tijdens het weekend van de F1 Grand Prix van Abu Dhabi. Maar gaat dit ook gebeuren? Hier lijkt het niet op, ook niet achter de schermen.

In gesprek met Sky Sports Duitsland stelt Peter Bayer, CEO van Racing Bulls, dat er in Abu Dhabi totaal niet wordt samengewerkt met Red Bull Racing als het gaat om het kampioenschap van Verstappen. De Nederlander hoeft vanuit het zusterteam geen hulp te verwachten. "Totaal niet. We hebben onze eigen zorgen — Aston Martin staat maar twaalf punten achter ons.”

Racing Bulls wil zelf presteren in Abu Dhabi

Bayer vervolgt: “We zijn allemaal sportmensen, concurrenten, racers. Iedereen wil het beste voor zichzelf en zijn team. En ja, we zijn blij voor Max en we moedigen hem aan — dat geef ik eerlijk toe — maar er is geen samenwerking of iets in die richting.” Verstappen zal, als hij de race wint, moeten hopen dat Norris net in de top drie zal eindigen. Als dat gebeuren zou, dan is hij voor het vijfde seizoen op rij wereldkampioen.

