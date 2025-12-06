De FIA heeft het druk op de zaterdag van de F1 Grand Prix van Abu Dhabi. Vijf coureurs moeten na de derde vrije training langs de stewards komen, waaronder kampioenschapskandidaat Lando Norris en Red Bull Racing-coureur Yuki Tsunoda.

De FIA roept Norris en Tsunoda bij zich wegens een incident waarbij de Japanner de Brit van McLaren opgehouden zou hebben. Het kan Tsunoda mogelijk op een straf komen te staan, terwijl het voor Norris vooral afleiding is richting de kwalificatie. Ook Alexander Albon, Andrea Kimi Antonelli en Esteban Ocon moeten naar de stewards komen wegens een unsafe release tijdens de derde vrije training.

Aston Martin krijgt straf van FIA

Ondertussen werd Aston Martin eerder op de dag al onderzocht omdat Fernando Alonso en Lance Stroll niet bij een evenement voor fans waren geweest. Dit kost Aston Martin twee keer een boete van 25.000 euro, waarbij 10.000 euro nu moet worden overgemaakt en 15.000 euro achtergehouden wordt en alleen moet worden overgemaakt als Aston Martin binnen twaalf maanden weer in de fout gaat. In totaal moet er dus 20.000 euro nu al moeten afgerekend en zal er 30.000 euro moeten worden afgerekend als het nog een keer zou gebeuren.

