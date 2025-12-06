Yuki Tsunoda heeft na de vrijdag van de F1 Grand Prix van Abu Dhabi alarm geslagen richting Red Bull Racing en Max Verstappen nadat hij zeventiende werd tijdens de tweede vrije training en 'geen idee heeft' hoe dat kan.

Tsunoda bleek tijdens de tweede training bijna een seconde langzamer dan Verstappen en kon totaal geen ritme vinden op welke band dan ook tijdens de training, nadat hij de eerste vrije training over had geslagen en Arvid Lindblad zijn kilometers in de auto van Red Bull mocht maken. Tegenover Formula1.com stelt Tsunoda dat hij baalt van zijn weekend tot nu toe. "Ik had niet verwacht dat het zo’n uitdaging zou zijn, als ik eerlijk ben. De achterstand is gewoon te groot."

Artikel gaat verder onder video

Tsunoda 'weet niet wat er gaande is' met Red Bull in Abu Dhabi

Tsunoda maakt zich duidelijk zorgen over Red Bull en ook over de titelkansen van Verstappen, gezien het feit dat hij zelf momenteel niet weet waar het aan ligt dat de achterstand op McLaren en op Verstappen zo groot is. "Ik weet eerlijk gezegd niet wat er gaande is, dus ik moet kijken wat er gebeurt en waarom het zo is. Het gat lijkt een van de grootste van het seizoen. Laten we zien wat er nog gebeurt."

Tsunoda voelde zich niet comfortabel in RB21 Red Bull

Tsunoda stelt dat hij zich op vrijdag nooit comfortabel heeft gevoeld in de RB21 en hij zaterdag en zondag voor een grote uitdaging staat. "Als ik eerlijk ben, voelde ik me niet echt comfortabel in de auto. Ik bedoel, ik bleef maar glijden. Ik moet er dus achter komen waarom dat zo is en wat dit probleem veroorzaakt. Het is echter niet echt goed."

Gerelateerd