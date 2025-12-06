Gianpiero Lambiase, de race-engineer van Max Verstappen en tevens Head of Racing van Red Bull Racing, stelt dat het team met Verstappen de strategie van dit weekend op de schop moet gooien nadat de data van de vrijdag van de F1 Grand Prix van Abu Dhabi verscheen.

Lambiase moest toekijken hoe Yuki Tsunoda de eerste vrije training oversloeg en Arvid Lindblad, die volgend jaar zijn debuut maakt in F1 namens Racing Bulls, aan de slag mocht met de auto van Red Bull. In het persbericht van Red Bul na de vrijdag in Abu Dhabi stelt hij dat de data van Lindblad nuttig was. "We hebben de tijd van Arvid [Lindblad] in de eerste vrije training gebruikt om data te verzamelen over enkele parameters voor de set-up waar we in de simulatie niet honderd procent van overtuigd waren. Dat was heel nuttig. Hij heeft ons zeer consistente data gegeven om te analyseren en zijn feedback was zoals verwacht."

Lambiase zag probleem met degradatie van de banden bij Verstappen

Lambiase onthult vervolgens dat de data van Verstappen vanuit de vrijdag aantoont dat de degradatie van de banden het voornaamste probleem is en ergerg is dan verwacht. Dit verklaart ook waar Red Bull zoveel tijd verloor ten opzichte van McLaren, dat al het gehele seizoen heer en meester is als het om de degradatie van de banden gaat. "Met Max was het in het geheel een productieve dag. We hebben wat minder gefocust op de prestatie over één rondje en meer op het duurzaam kunnen rijden met veel brandstof. Dat geeft ons meer data met het oog op zondag. Ik denk dat dit nuttig was, want de banden vertoonden meer degradatie dan we misschien verwachtten. Graining rechtsvoor lijkt een probleem voor het hele veld. We moeten analyseren hoe we de levensduur van die band kunnen verlengen richting zondag."

Lambiase moet met Red Bull en Verstappen strategie omgooien

Lambiase stelt dat de grotere degradatie van de banden ervoor zorgt dat de strategie van Red Bull op de schop moet, want het team ging uit van een éénstopper en niet een tweestopper, iets waar het er nu wel naar uit lijkt te zien voor zondag. "Er is wat meer bandendegradatie dan verwacht. We dachten aanvankelijk dat het een relatief eenvoudige éénstopper zou zijn, maar daar moeten we nu een vraagteken bij zetten. We moeten echt begrijpen hoeveel pitstops er nodig zullen zijn en hoe we de banden kunnen managen." Lambiase merkt dat het team gewoon doet wat het altijd doet en geen extra druk voelt omdat de titel dit weekend beslist wordt. "De stemming in het team is heel goed. Sinds we aangekomen zijn in Abu Dhabi, is het weer business as usual. Zo hebben we het benaderd in de laatste negen à tien races. We blijven ons ding doen en het proces doorlopen. Het eindresultaat volgt dan vanzelf. Max doet het goed in de auto en we zullen niet opgeven tot er met de finishvlag gezwaaid wordt."

