Brown vol lof over 'Chucky' Verstappen: "Eén van de beste coureurs ooit"
Zak Brown had vorige week de mond vol met de naam van Max Verstappen. De McLaren-CEO vergeleek de concurrent van Red Bull met 'die gast die je ziet in horrorfilms'. Verstappen zelf kon er wel om lachen en stelde dat Brown hem 'Chucky' mag noemen. Daar reageert de Amerikaan nu zelf weer op in Abu Dhabi.
Hoewel het lijkt op een vervelende opmerking, was het juist goed bedoeld wat Brown eerder liet weten bij The Sports Agents: "Max Verstappen is die gast in horrorfilms. Zodra je denkt dat je van hem af bent, komt hij terug", klonk het. "Wat een ongelofelijk talent is hij toch. Hij maakt geen fouten en grijpt iedere mogelijkheid gretig aan. We hebben sowieso nooit geloofd dat het klaar was voor hem. Toen we 104 punten op hem voor stonden, dachten mensen dat het klaar was. Dat hebben wij nooit gedacht, en moet je nu eens zien. Dit is sport."
Chucky
In de perszaal van Qatar, waar Verstappen aanwezig was na zijn overwinning, werd hij geconfronteerd met de uitspraken van Brown. Hij had ze zelf al gelezen en kon wel lachen om de opmerking van de Amerikaan: "Hij mag me Chucky noemen", zo verwees Verstappen naar de wereldberoemde horrorpop. "Is dat kort genoeg voor je? Ik weet het niet. Ik had het ook gelezen. Ik vond het vrij grappig. Vanuit mijn kant is het zo dat ik alleen op mezelf focus. Als ik in de auto stap, doe ik gewoon mijn best zoals iedereen. Dat is het enige waar ik controle over heb, toch? Het is het enige waar ik me op focus."
Genietende Brown
Ook in Abu Dhabi wordt de 'Chucky'-opmerking van Verstappen er weer bij gepakt door Brown. Laurent Mekies reageert eerst: "Ik weet het niet zo goed met die horrorfilm, maar het was een coole vergelijking." Brown haakt in: "Het is Chucky vanaf nu! Ik noem hem Chucky vanaf nu, dat vind ik leuk!", zo vertelt de Amerikaan lachend in de perszaal. Vervolgens sluit hij vol lof af: "Max is een geweldige coureur en viervoudig wereldkampioen. Zonder twijfel één van de beste ooit. Het is geweldig om tegen Max te racen. Het is geweldig om tegen Red Bull te racen. Het is één van de beste teams ooit. Dit is sport. We genieten ervan."
