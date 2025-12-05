Max Verstappen is voor de F1 Grand Prix van Abu Dhabi, waar hij onverwachts voor een vijfde wereldtitel op rij zal vechten, ingegaan op de grote verandering bij Red Bull Racing. Waar ze het seizoen begonnen met Christian Horner aan het roer, is Laurent Mekies sinds juli de teambaas en CEO van de Oostenrijkse formatie. Daar zou de ommekeer in prestaties deels aan te danken zijn.

Verstappen pakte in 2024 dan wel zijn vierde achtereenvolgende kampioenschap in de Formule 1, hij won slechts twee Grands Prix in de laatste veertien raceweekenden. Er zat begin dit jaar maar geen verbetering in en tijdens de zomerstop had Red Bull eigenlijk de handdoek al in de ring gegooid. Red Bull was ontevreden geworden met hoe Horner leidinggaf en hoe het team presteerde, en dus kreeg Mekies de kans. Horner groeide op als coureur en teameigenaar, maar Mekies heeft een achtergrond in engineering. Verstappen legt uit dat de Fransman vragen stelde waar Horner dat niet deed, en dat zou een van de redenen van de ommekeer geweest zijn. Hij lag na Zandvoort 104 punten achter de kampioenschapsleidende McLaren-coureurs, maar nu is dat nog maar 12 punten.

Verstappen spreekt waardering uit voor Horner

"Het eerste wat ik wil zeggen, is dat ik altijd een prettige relatie heb gehad met Christian", vertelde Verstappen in een interview van BBC Sport. "Vandaag de dag nog hebben wij, een heleboel mensen, waardering voor wat hij voor het team heeft gedaan. Toen ik bij het team kwam, zat Christian daar al veel langer. En het kampioenschap pakken hier in 2021, de emoties en die nacht ook, dat kunnen mensen nooit van ons afpakken. Het team had het in 2024 al een beetje lastig en er leek maar geen verbetering in te zitten. Op een gegeven moment willen de aandeelhouders dan een andere kant op."

Mekies op technisch vlak meer betrokken

"Als je er zo op terugblikt, dan is het natuurlijk een enorme verrassing", vervolgde de Limburger. "Maar tegelijkertijd, als je kijkt naar andere sporten, soms kan een team heel lang heel goed functioneren, totdat het plotseling niet meer gaat. Als er dan geen duidelijke richting is om eruit te komen, dan kan een verandering in het management soms voor een ommekeer zorgen."

Die ommekeer kwam met Mekies. "Hij heeft een heel andere persoonlijkheid", aldus Verstappen over zijn 'nieuwe' teambaas. "Ik kan heel goed met Laurent overweg. Hij is op technisch vlak wat meer betrokken in het team. Je ziet het waarschijnlijk ook bij andere teams dat het een beetje een trend begint te worden. Mensen veranderen de teambaas naar een wat meer technische rol." Is Mekies de reden dat hij in Abu Dhabi nog altijd titelkandidaat is? "Ik denk... Hij heeft zeker wat toegevoegd. Er werden misschien wat meer vragen gesteld aan de technische kant."

