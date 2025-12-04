close global

Hadjar, Verstappen, socials

Hadjar over eerste doel als teamgenoot Verstappen: 'Accepteren dat je langzamer bent'

Hadjar over eerste doel als teamgenoot Verstappen: 'Accepteren dat je langzamer bent'

Lars Leeftink
Hadjar, Verstappen, socials

Isack Hadjar is vanaf 2026 teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing en zal hopen dat hij de reeks aan coureurs die teleurstelde naast de Nederlander willen verbreken. Hoe gaat de getalenteerde Fransman dit doen?

Tegenover De Telegraaf zegt Hadjar dat zijn eerste doel is om realistisch te zijn als hij bij Red Bull begint. "Mijn eerste doel is om te accepteren dat ik langzamer dan hem ga zijn in de eerste maanden. Het is denk ik heel goed om die mindset al te hebben. Anders kan het heel frustrerend worden. Dit is wel iets wat ik nog nooit heb ervaren in mijn hele leven. Om op die manier een seizoen in te gaan. Elke coureur denkt van zichzelf dat hij speciaal is. En dan kan je bij een team komen en denken: ’hij is ook maar een mens, ik ga hem verslaan’. Maar als hij vervolgens over je heen walst, start het sneeuwbaleffect en gaat het bergafwaarts. We hebben het hier wel over de beste coureur op de grid.”

Hadjar ziet 2026 als goed moment voor stap naar Red Bull

Volgens Hadjar is 2026 het perfecte moment om naar Red Bull te gaan, vanwege de nieuwe reglementen en nieuwe auto's waar alle coureurs in gaan rijden. Kortom: alle coureurs beginnen op nul qua kennis van de auto. "Dit is met afstand de beste timing om bij het team te komen. Het is niet dat Max de auto al kent, we beginnen allemaal vanaf nul. Dus ik ben heel dankbaar voor deze kans en deze timing. De afgelopen jaren heb ik telkens in andere auto’s gereden. Ik ben gewend om me aan te passen, dat is een voordeel.”

Hadjar zal niet blij zijn als hij niet presteert

Hadjar vervolgt: "Je zal mij nooit zien glimlachen, als ik denk dat ik geen goede job heb gedaan. Ook al is het resultaat geweldig. Als ik weet dat ik niet het maximale uit de auto heb gehaald, ben ik niet blij. Mijn volgende doelen zijn simpel: vechten voor overwinningen en er proberen elk weekend te staan. En om de eerste coureur te zijn in lange tijd die het weer echt goed doet naast Max.”

Max Verstappen Red Bull Racing Isack Hadjar

