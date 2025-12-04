Bortoleto waarschuwt Verstappen: 'Hij zal weinig hulp krijgen tegen Norris en Piastri'
Bortoleto waarschuwt Verstappen: 'Hij zal weinig hulp krijgen tegen Norris en Piastri'
Max Verstappen, Oscar Piastri en Lando Norris staan dit weekend in de schijnwerpers als het F1-seizoen 2025 ten einde gaat komen tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi. Gabriel Bortoleto heeft zijn verwachtingen rondom het titelgevecht gedeeld.
In gesprek met Motorsport.com gaat Bortoleto in op het gevecht om de titel tussen Verstappen, Norris en Piastri. "Het wereldkampioenschap draait om de beste coureur ter wereld. En ik denk dat Max [Verstappen] dit seizoen in ieder geval minder fouten heeft gemaakt dan alle anderen. Hij heeft bewezen dat hij dit jaar de beste coureur ter wereld was, dus in mijn ogen verdient hij de titel."
Bortoleto ziet McLaren en Red Bull domineren
Verstappen zou het liefst wat hulp hebben van zijn teamgenoot en teams als Mercedes en Ferrari, maar de realiteit is volgens Bortoleto dat hij het vooral met Piastri, Norris en wellicht George Russell uit moet gaan vechten. "Wat er afgelopen weekend [ in Qatar] gebeurde, had niemand echt verwacht. Het is dus onmogelijk te voorspellen. Mijn mening is dat het heel dicht bij elkaar zit. Er is natuurlijk een gat van twaalf punten en we weten dat er niet echt veel tegenstand is voor Red Bull en McLaren, dus het wordt niet makkelijk."
Hülkenberg onder de indruk van Verstappen
Dan teamgenoot Nico Hülkenberg, die dezelfde vraag krijgt. De Duitser, die het goed kan vinden met Verstappen, is onder de indruk van het seizoen van de Nederlander. "Hij heeft de laatste tijd zo goed en zo sterk gepresteerd. Hij was gewoon absoluut foutloos en geweldig. twaalf punten is best veel, maar we weten natuurlijk dat het wiskundig gezien mogelijk is en dat er gekke dingen kunnen gebeuren. Natuurlijk weet hij hoe hij voor een titel moet vechten en ik denk dat druk geen probleem voor hem is. Hij heeft eigenlijk niets te verliezen. Hij heeft juist alles om voor te spelen en alles te winnen. Het wordt dus interessant."
