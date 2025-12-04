De Grand Prix van Abu Dhabi wordt het allesbeslissende weekend van dit heerlijk Formule 1-jaar en hoewel Max Verstappen ook tot één van de kanshebbers behoort, leeft hij in complete rust zonder druk toe naar de seizoensapotheose. Relaxter dan Verstappen is, kun je niet toeleven naar een weekend als dit.

Het is een jaar geworden om niet snel te vergeten in de Formule 1. Verstappen, die na de Grand Prix van Nederland maar liefst een achterstand van 104 punten had op Oscar Piastri, maakt tijdens de allerlaatste race van het seizoen in Abu Dhabi nog altijd een kans op de wereldtitel. Om die te pakken, heeft hij wel een off-day van Lando Norris nodig. De Brit gaat als leidende coureur de allerlaatste race in en heeft een kussentje van twaalf punten om op te leunen. Fouten zijn echter ongeoorloofd.

Heel relaxed

Bij McLaren is de druk dus gigantisch, terwijl Verstappen aan de andere kant compleet rustig richting dit weekend toeleeft: "Ik ben heel relaxed. Ik heb niets te verliezen, dus ik geniet er gewoon van om hier te zijn. Maar eigenlijk gaat het voor mij niet eens om hier zijn; ik heb vooral genoten van de tweede seizoenshelft. Hoe we het als team hebben omgedraaid na moeilijke tijden, hoe teleurstelling na races weer heeft plaatsgemaakt voor plezier en het weer kunnen winnen. Dat is fantastisch. Alles wat er nu gebeurt, is een bonus", zo citeert Motorsport.com.

Rustige voorbereiding

Verstappen vervolgt: "Dat ik hier zit en vecht om de titel, maakt het heel simpel voor mij: we proberen er een goed weekend van te maken. Maar ik heb het niet echt in eigen hand, dus ik probeer vooral te genieten.” Hij vertelt ook hoe hij zich voorbereid heeft op dit allesbepalende weekend: “Ik heb tijd met mijn dochter doorgebracht, wat dingen geregeld voor ons GT3-programma van volgend jaar en wat plannen gemaakt voor mijn simteam. Gewoon vrij simpele dingen, eerlijk gezegd.”

