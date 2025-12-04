Antonelli reageert op zee aan haatcomments: 'Hoop scheldwoorden van Max'

Na de Grand Prix van Qatar werd er vooral gesproken over de bakken met haatberichten die Kimi Antonelli te verduren kreeg nadat hij Lando Norris niet achter zich kon houden. De Italiaan onthult nu dat heel de Red Bull-stal, met Max Verstappen voorop, excuses heeft gemaakt en hem moed in heeft gesproken.

Door tactisch gestuntel van McLaren kwam Norris laat in Qatar uiteindelijk op de vijfde plek terecht, waardoor hij in gevecht moest om nog de nodige punten bij elkaar te sprokkelen. Lange tijd zat hij vast achter Antonelli en het was eigenlijk van cruciaal belang dat hij hem voorbij zou gaan. Dat lukte hem in de slotfase van de race, waardoor hij twee extra cruciale punten opstreek. De inhaalactie leverde echter ook een hoop commotie op. Zo zeiden onder meer Gianpiero Lambiase en Helmut Marko van Red Bull Racing dat de Italiaan in dit geval Norris expres voorbij liet.

Zware beledigingen

Het laten inhalen door Norris zorgde voor frustraties bij zelfbenoemde Verstappen-fans. Vlak na de race zochten hordes mensen de weg naar de Instagram-pagina van Antonelli om hem daar uit te kafferen. Er werd onder meer gezegd dat hij geld van McLaren heeft aangenomen en gevraagd hoeveel dit was en dat hij het 'kampioenschap verziekt heeft'. Ook werden er helaas nog heftigere comments dan dat geplaatst, zoals homofobe opmerkingen en doodsbedreigingen. Vervolgens bleek ook Antonelli het zich - terecht - behoorlijk aan te trekken en zette hij zijn profielfoto op zwart: een actie om aan te tonen zelf ook geraakt en verdrietig te zijn door wat er allemaal tegen hem gezegd wordt. Later boden zowel Red Bull als Marko excuses aan.

Antonelli reageert

Inmiddels zijn we enkele dagen later in Abu Dhabi aanbeland en reflecteert de Italiaan op de situatie: "Het was niet gemakkelijk om al die comments te krijgen na de race, zeker wegens iets dat ik niet gedaan heb, zoals het expres doorlaten van een concurrent. Ik was aan het vechten voor P3, ik vocht er hard voor en wilde in DRS bij Sainz komen. Na zoveel rondjes in vuile lucht en zo hard pushen, kwam daar uiteindelijk het foutje. Het doet dan ook enorm pijn om zulke commentaren t krijgen." Antonelli is wel blij met hoe Red Bull het opgelost heeft: "Het was fijn om het statement van Red Bull te zien. Ook GP kwam daarna met me praten en we hebben de lucht geklaard met Max. Ik kan niet herhalen wat hij zei, want daar zaten behoorlijk wat scheldwoorden bij. Hij zei vooral dat ik me niet druk moest maken om dit soort mensen omdat ze hersenloos zijn", besluit hij.

