Max Verstappen maakt tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi nog altijd kans op zijn vijfde wereldtitel. Een scenario dat lange tijd toch niet voor mogelijk gehouden is binnen de familie Verstappen. Het betekent dan ook dat hij het dit weekend zonder steun van zijn ouders moet stellen.

Het is een jaar geworden om niet snel te vergeten in de Formule 1. Verstappen, die na de Grand Prix van Nederland maar liefst een achterstand van 104 punten had op Oscar Piastri, maakt tijdens de allerlaatste race van het seizoen in Abu Dhabi nog altijd een kans op de wereldtitel. Om die te pakken, heeft hij wel een off-day van Lando Norris nodig. De Brit gaat als leidende coureur de allerlaatste race in en heeft een kussentje van twaalf punten om op te leunen. Fouten zijn echter ongeoorloofd.

Bizarre situatie

Eigenlijk is het een bizarre situatie dat Verstappen überhaupt nog hoop heeft op zijn vijfde wereldtitel in het seizoen dat eerder eigenlijk al publiekelijk werd afgeschreven. Zelfs de afgelopen weken werd er constant gezegd dat het wel heel raar moest lopen om kansen op zilverwerk te hebben in het slot van het seizoen, maar deze zijn er als nummer twee in het kampioenschap dus wel degelijk. Dat er weinig geloof was, dat blijkt wel uit de entourage die voor Verstappen aanwezig is tijdens deze cruciale race.

Geen entourage

Hoewel vader Jos Verstappen namelijk regelmatig aanwezig is om zijn zoon te supporten, laat hij dit weekend verstek gaan. Ook moeder Sophie Kumpen is niet aanwezig in Abu Dhabi, mocht Verstappen zijn vijfde titel pakken: "Mijn vader heeft een rally in Afrika en mijn moeder is thuis [op de honden aan het passen]. Het was ook niet gepland dat ze zou komen. Ik had namelijk niet gepland dat ik nog in titelgevecht zou zitten", zo vertelt de Nederlander lachend tijdens de persconferentie. Ook Verstappen zelf haalt zijn schouders op: "De trofee is dezelfde, ik heb er vier thuis. Ik heb al alles bereikt wat ik wilde."

