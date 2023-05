Kimberley Hoefnagel

Donderdag 4 mei 2023 23:30

Max Verstappen is blij dat Red Bull Racing dit seizoen een dominante wagen heeft, maar benadrukt dat hij zich dit jaar geen grote fouten kan veroorloven. Teamgenoot Sergio Pérez zit hem op de hielen, en doet volgens de Nederlander goede zaken.

Het Formule 1-seizoen van 2023 is vier races oud en we kunnen inmiddels toch echt wel stellen dat de RB19 de te kloppen wagen is van dit jaar. Het team van Red Bull Racing doet tot op heden fantastische zaken met zowel Verstappen als Pérez. De twee heren staan momenteel bovenaan het klassement, met een fikse voorsprong op Fernando Alonso op P3. De twee teamgenoten zijn dit seizoen enorm aan elkaar gewaagd en zouden het zomaar eens tot het einde spannend kunnen gaan houden.

"Ik denk dat het helpt dat we de dominante wagen hebben", vertelt Verstappen tegenover Sky Sports. "In het slechtste scenario word je normaal gesproken tweede, in het beste scenario word je eerste. Het is moeilijker om een groter gat te creëren. We weten dat Checo altijd goed geweest is in Bakoe. Voor mij is het altijd andersom geweest, ik geniet er niet zo van om daar te rijden. Soms past het gewoon niet zo goed bij je stijl."

Titelstrijd met Pérez

"Checo is het seizoen goed begonnen", vervolgt de Nederlander. "Hij werkt altijd zo hard mogelijk om het zo goed mogelijk te doen. Hij deed goede zaken in Bakoe en dat moet je ook toegeven." Toch maakt Verstappen zich vooralsnog geen zorgen over zijn titelkansen. "Ik heb eerder in deze positie gezeten, in 2021 en vorig jaar ook, waarbij ik veel in moest halen vanwege de pech. Het gaat erom dat je die prestaties elke dag neerzet. Met een auto zoals die van ons, kun je je geen grote fouten veroorloven, maar het is een lang seizoen en er kan veel gebeuren."