Lewis Hamilton heeft zijn bewondering uitgesproken voor Max Verstappen na de Grand Prix van Qatar. De Nederlander wist de race te winnen en daarmee zijn kansen in het kampioenschap levend te houden. Hamilton was onder de indruk van Verstappens vermogen om terug te komen in de strijd om de titel.

Hamilton, die zelf een moeilijk weekend kende in Qatar, was verrast toen hij hoorde dat Verstappen slechts twaalf punten achter Lando Norris in het kampioenschap stond. De Ferrari-coureur vroeg zich af: “Hoe staat Max nu maar twaalf punten achter?” Hamilton kende de stand in de titelstrijd niet, zo gaf hij toe. Verstappen wist de race te winnen met Oscar Piastri op de tweede plaats, terwijl Lando Norris moest tekenen voor de vierde stek. "Heeft hij gewonnen? Holy shit!"

Hamilton onder de indruk van Verstappen

Hamilton vervolgt: “Meer schermen zouden helpen. Ik kon de race niet zien, maar dat is heel spannend", reageerde hij enthousiast. De Brit sprak zijn bewondering uit voor Verstappen na diens zeventigste Grand Prix-zege. “We weten allemaal dat Max geweldig werk levert. Hij heeft ook de steun van een fenomenaal team, dat kunnen we niet ontkennen", zei hij, verwijzend naar Red Bull.

Erg indrukwekkend

De zevenvoudig wereldkampioen gaat verder: “Ze hadden de beste auto in de afgelopen vier jaar, maar aan het begin van het seizoen ging het wat minder. Op de een of andere manier zijn ze toch teruggekomen. Dat is heel indrukwekkend. Max heeft natuurlijk een geweldige auto mee, maar hij doet er zelf ook ongelofelijke dingen mee.”

