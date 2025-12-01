Vredespijp gerookt: Wolff en Lambiase klaren de lucht na Qatar-akkefietje
Vredespijp gerookt: Wolff en Lambiase klaren de lucht na Qatar-akkefietje
Bij Red Bull Racing baarde men op zondag na de inhaalactie van Lando Norris op Andrea Kimi Antonelli toch behoorlijk opzien door te stellen dat de Italiaan ervoor koos om de Brit doelbewust voorbij te laten gaan. Het zorgde voor een verbale oorlog tussen de twee kampen, al heeft één man inmiddels zijn excuses aangeboden.
Gianpiero Lambiase - eerst op de boardradio van Max Verstappen - en Helmut Marko lieten vallen dat Antonelli dit dus bewust gedaan had. Toto Wolff reageerde daar later woest op in de media. De jonge Italiaan had Norris een aantal rondes achter zich weten houden, maar hij ging in de één-na-laatste ronde wijd, waardoor Norris kon opschuiven naar de vierde plek. Volgens Lambiase leek Antonelli gewoon aan de kant te gaan en Norris door te laten. Iets dat Marko later ook in de media liet vallen.
Boze Wolff
Wolff reageerde woedend op de aantijgingen van Marko. "Helmut, dit is totale, volstrekte onzin. Dat verbaast me zelfs om dit van jou te horen", zo citeerde PlanetF1 de Oostenrijker. "We vechten voor de tweede plek in het kampioenschap en Kimi vocht om misschien derde te worden. Hoe hersenloos kun je zijn om zoiets te zeggen?", vroeg Wolff zich af. "Het stoort me, omdat ik geïrriteerd ben door de race zelf door hoe die verliep. Ik irriteer me aan die fout aan het eind. Ik irriteer me aan andere fouten en om dan zulke onzin te horen, daar word ik helemaal gek van."
Lucht geklaard
Een behoorlijke vete tussen de twee landgenoten, dus. Inmiddels heeft Lambiase het boetekleed aangetrokken, heeft hij met Wolff gesproken en is de lucht geklaard. Dat laat Wolff in een debrief van Mercedes horen: "Wat betreft het commentaar van GP op het einde: ik heb hem net gezien en met hem gesproken. Hij heeft de situatie met Kimi niet gezien. Kimi verloor de controle en trapte het gas in. We hebben kostbare punten verloren in het constructeurskampioenschap. Ik was geïrriteerd op hem, maar we hebben de lucht volledig geklaard en er is geen probleem meer tussen ons", zo verzekert de Brit. Dat zal met Marko nog wel even anders zijn.
Gerelateerd
Net binnen
Piastri en Norris zagen ingreep stewards door track limits, Verstappen bleef wel binnen witte lijnen
- 14 minuten geleden
Mekies kan McLaren-blunder niet geloven: 'Misschien wilden ze hun coureurs zó behandelen'
- 1 uur geleden
- 4
Lanceerdata van F1-auto's 2026: Aston Martin maakt dag van onthulling AMR26 bekend
- 1 uur geleden
Piastri en Norris snappen niks van McLaren: "Ik had gewoon de pitstraat in moeten rijden"
- 2 uur geleden
- 3
Verstappen wist McLaren in Qatar te verslaan met oude motor én oude vloer
- 2 uur geleden
- 7
VIDEO | Nieuwe teamgenoot van Verstappen bekend, Red Bull komt met statement over Antonelli
- 3 uur geleden
- 4
Veel gelezen
Verstappen kampt met fysiek ongemak: "Scans zien er niet goed uit"
- 26 november
Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in
- 13 november
Dubbele diskwalificatie McLaren heeft ook een keerzijde voor Red Bull Racing
- 27 november
Norris legt zichzelf dubbele straf op en ziet voordeel Verstappen: 'Ik sta aan de verkeerde kant'
- Gisteren 10:04
'McLaren mogelijk al in Brazilië betrapt op illegale rijhoogte Norris en Piastri'
- 23 november
Moeten Norris en Piastri vrezen voor gridstraffen in de resterende drie races?
- 20 november