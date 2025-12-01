Bij Red Bull Racing baarde men op zondag na de inhaalactie van Lando Norris op Andrea Kimi Antonelli toch behoorlijk opzien door te stellen dat de Italiaan ervoor koos om de Brit doelbewust voorbij te laten gaan. Het zorgde voor een verbale oorlog tussen de twee kampen, al heeft één man inmiddels zijn excuses aangeboden.

Gianpiero Lambiase - eerst op de boardradio van Max Verstappen - en Helmut Marko lieten vallen dat Antonelli dit dus bewust gedaan had. Toto Wolff reageerde daar later woest op in de media. De jonge Italiaan had Norris een aantal rondes achter zich weten houden, maar hij ging in de één-na-laatste ronde wijd, waardoor Norris kon opschuiven naar de vierde plek. Volgens Lambiase leek Antonelli gewoon aan de kant te gaan en Norris door te laten. Iets dat Marko later ook in de media liet vallen.

Artikel gaat verder onder video

Boze Wolff

Wolff reageerde woedend op de aantijgingen van Marko. "Helmut, dit is totale, volstrekte onzin. Dat verbaast me zelfs om dit van jou te horen", zo citeerde PlanetF1 de Oostenrijker. "We vechten voor de tweede plek in het kampioenschap en Kimi vocht om misschien derde te worden. Hoe hersenloos kun je zijn om zoiets te zeggen?", vroeg Wolff zich af. "Het stoort me, omdat ik geïrriteerd ben door de race zelf door hoe die verliep. Ik irriteer me aan die fout aan het eind. Ik irriteer me aan andere fouten en om dan zulke onzin te horen, daar word ik helemaal gek van."

Lucht geklaard

Een behoorlijke vete tussen de twee landgenoten, dus. Inmiddels heeft Lambiase het boetekleed aangetrokken, heeft hij met Wolff gesproken en is de lucht geklaard. Dat laat Wolff in een debrief van Mercedes horen: "Wat betreft het commentaar van GP op het einde: ik heb hem net gezien en met hem gesproken. Hij heeft de situatie met Kimi niet gezien. Kimi verloor de controle en trapte het gas in. We hebben kostbare punten verloren in het constructeurskampioenschap. Ik was geïrriteerd op hem, maar we hebben de lucht volledig geklaard en er is geen probleem meer tussen ons", zo verzekert de Brit. Dat zal met Marko nog wel even anders zijn.

Gerelateerd