Verstappen reageert lachend op opmerkingen Brown: "Hij mag me Chucky noemen"
Verstappen reageert lachend op opmerkingen Brown: "Hij mag me Chucky noemen"
Zak Brown had de afgelopen week het nodige te zeggen over Max Verstappen en de McLaren-chef vergeleek de concurrent van Red Bull met 'die gast die je ziet in horrorfilms'. De viervoudig wereldkampioen reageert op de persconferentie in Qatar op de opmerkingen van Brown.
Hoewel het lijkt op een vervelende opmerking, is het juist goed bedoeld wat Brown eerder liet weten bij The Sports Agents: "Max Verstappen is die gast in horrorfilms. Zodra je denkt dat je van hem af bent, komt hij terug", klonk het. "Wat een ongelofelijk talent is hij toch. Hij maakt geen fouten en grijpt iedere mogelijkheid gretig aan. We hebben sowieso nooit geloofd dat het klaar was voor hem. Toen we 104 punten op hem voor stonden, dachten mensen dat het klaar was. Dat hebben wij nooit gedacht, en moet je nu eens zien. Dit is sport."
Chucky
In de perszaal van Qatar wordt Verstappen na zijn zege geconfronteerd met de uitspraken van Brown. Hij had ze zelf al gelezen en kan wel lachen om de opmerking van de Amerikaan: "Hij mag me Chucky noemen", zo verwijst Verstappen naar de wereldberoemde horrorpop. "Is dat kort genoeg voor je? Ik weet het niet. Ik had het ook gelezen. Ik vond het vrij grappig. Vanuit mijn kant is het zo dat ik alleen op mezelf focus. Als ik in de auto stap, doe ik gewoon mijn best zoals iedereen. Dat is het enige waar ik controle over heb, toch? Het is het enige waar ik me op focus."
Horrorscenario
Na de Grand Prix van Qatar zal Brown samen met McLaren in ieder geval nog één week achtervolgd worden door Verstappen. Over horror gesproken, liep de race in Qatar inderdaad uit op een horrorscenario voor het team van McLaren. Door een eigen strategische fout, gaven zij de zege cadeau aan Verstappen, waardoor de Nederlander in ieder geval nog altijd hoop mag houden op het behalen van zijn vijfde wereldtitel.
Gerelateerd
Net binnen
Piastri en Norris zagen ingreep stewards door track limits, Verstappen bleef wel binnen witte lijnen
- 11 minuten geleden
Mekies kan McLaren-blunder niet geloven: 'Misschien wilden ze hun coureurs zó behandelen'
- 58 minuten geleden
- 4
Lanceerdata van F1-auto's 2026: Aston Martin maakt dag van onthulling AMR26 bekend
- 1 uur geleden
Piastri en Norris snappen niks van McLaren: "Ik had gewoon de pitstraat in moeten rijden"
- 2 uur geleden
- 3
Verstappen wist McLaren in Qatar te verslaan met oude motor én oude vloer
- 2 uur geleden
- 7
VIDEO | Nieuwe teamgenoot van Verstappen bekend, Red Bull komt met statement over Antonelli
- 3 uur geleden
- 4
Veel gelezen
Verstappen kampt met fysiek ongemak: "Scans zien er niet goed uit"
- 26 november
Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in
- 13 november
Dubbele diskwalificatie McLaren heeft ook een keerzijde voor Red Bull Racing
- 27 november
Norris legt zichzelf dubbele straf op en ziet voordeel Verstappen: 'Ik sta aan de verkeerde kant'
- Gisteren 10:04
'McLaren mogelijk al in Brazilië betrapt op illegale rijhoogte Norris en Piastri'
- 23 november
Moeten Norris en Piastri vrezen voor gridstraffen in de resterende drie races?
- 20 november