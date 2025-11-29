Marko heeft goed nieuws voor Verstappen richting GP Qatar: 'Kunnen heel veel riskeren'
Helmut Marko stelt dat het kampioenschap van Max Verstappen nieuw leven in is geblazen. Marko ziet dat Red Bull Racing, met Max Verstappen op P3 tijdens de kwalificatie, stappen heeft gezet tijdens het weekend van de Grand Prix van Qatar en positief kijkt naar de voorlaatste race van het seizoen wegens de banden die dan gebruikt gaan worden en de tweestopper die verplicht gemaakt moet worden.
Tegenover Sky Sports Deutsland stelt Marko dat ze bij Red Bull Racing tevreden zijn met P3 en dat er hoop is voor de race. "We zijn tevreden met de derde plek, maar we zijn vooral tevreden over het verschil. We zaten het hele weekend al op een achterstand van een halve seconde, en nu is dat nog maar twee tienden. Als je bedenkt dat we op de gele en de witte banden, dus de harde bandencompounds, veel sterker presteerden, geeft dat ons hoop dat we vooraan kunnen meedoen in de race."
Marko over twee pitstops in Qatar
Daarnaast weet ook Marko dat er twee verplichte pitstops gemaakt moeten worden, wat het voordeel van McLaren qua bandendegradatie volgens Marko wel eens teniet zou kunnen doen. "Daarnaast hebben we de beperking met het aantal ronden. Dat betekent dat we twee pitstops moeten maken. Er kan dus heel veel gebeuren, zowel positief als negatief." Dit, in combinatie met het feit dat Red Bull niet op de softs hoeft te rijden, is voor Marko genoeg reden om positief te zijn.
Marko wil risico nemen met Verstappen
Verstappen stelde het zelf eerder ook al, maar volgens Marko gaat Red Bull veel risico nemen op zondag in Qatar in een poging om in Abu Dhabi nog mee te kunnen doen om de titel. "We kunnen heel veel riskeren. Je weet dat als Max naast je staat, dat de andere coureurs dan nerveus worden. Oscar Piastri heeft hier als het ware een wederopstanding laten zien. Wat dat betreft is het voor ons ook beter dat hij vooraan staat. Het wordt wel lastig. Dat is duidelijk, maar ik denk dat we mogen uitkijken naar een hele spannende race. Er kan heel veel gebeuren, dus ik zie deze uitslag zeker niet als negatief. We hebben veel aan de afstelling veranderd en de auto voelt nu veel beter aan."
