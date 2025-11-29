Oscar Piastri greep zojuist pole position tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Qatar en heeft zodoende de beste papieren in handen. Piastri weet dat hij morgen een uitgelezen kans heeft om dichter bij teamgenoot Lando Norris te komen in het WK. Piastri gaat dus ook voor een 'alles of niets'-aanpak.

Piastri doet vooralsnog precies wat hij moet doen. De Australiër domineert in Qatar en wist zojuist ook pole position voor de hoofdrace veilig te stellen. Zijn achterstand op Norris in het klassement bedraagt nu 22 punten en dus is het belangrijk dat hij morgen weer wat punten afsnoept van zijn voornaamste rivaal. Vanaf pole heeft hij goede papieren om dit te doen, zeker ook als je kijkt naar zijn dominante optreden in de Sprint - die hij eveneens won. Na afloop van de kwalificatie vertelde Piastri dan ook dat ze weinig aan zijn auto hebben aangepast na de Sprint. De McLaren voelt immers goed, zo zegt de Australiër.

Piastri heeft auto niet laten aanpassen na Sprint

"We hebben de auto grotendeels hetzelfde gelaten [ten opzichte van de Sprint, red.], los van een paar kleine wijzigingen hier en daar. Nee, alles voelt eigenlijk heel goed het hele weekend, dus als iets niet kapot is, moet je het ook niet repareren. Het team leverde fantastisch werk. Ik ben heel blij", zo vertelde hij bij de gridinterviews. Piastri verwacht wel een pittige race op zondag. "Het wordt behoorlijk zwaar [in de race, red.], ook met die tweestopper. We gaan waarschijnlijk de hele tijd hard moeten pushen. Volgens mij wordt het niet zo heet als een paar jaar terug, dus gelukkig wordt het niet zo erg als toen. Maar ja, ik verwacht wel een zware race. Het wordt hard werken, maar dat is leuk."

Piastri gaat voor 'alles of niets' tegen Norris in Qatar

Dat het nu alles of niets is voor Piastri als hij nog kans wil maken op de wereldtitel, beseft hij zich maar al te goed. "Of het alles of niets is? Ja, zo ongeveer. Ik heb m'n best gedaan en we starten nu van de best mogelijke positie, dus ik ga proberen te herhalen wat ik in de Sprint deed. We gaan zien wat we kunnen doen", zo zegt hij.

