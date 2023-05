Lars Leeftink

Donderdag 4 mei 2023 13:41 - Laatste update: 13:43

Max Verstappen en Kelly Piquet zijn deze week in Miami, waar het vijfde raceweekend van het seizoen komend weekend verreden wordt. Terwijl Verstappen bezig is met zijn voorbereiding, geniet Kelly Piquet van de stad.

Op haar story's op Instagram is te zien hoe ze volop met vrienden en bekenden geniet van een lunch in Miami. Het gaat, bijna volledig, om een lunch met dames. Verstappen is in de foto's en video's niet te zien, mede omdat hij zich aan het voorbereiden is op de persconferenties op donderdag en de eerste twee trainingen op vrijdag. Daarnaast lijkt het ook vooral om een aangelegenheid te gaan voor vrouwen, ondanks dat er wel een paar verdwaalde mannen op de foto's te zien zijn.

GP Miami 2023

Het is de tweede keer dat het duo in Miami is. Vorig jaar stond de allereerste Grand Prix van Miami op het programma. Verstappen won die race toen, voor Charles Leclerc en Carlos Sainz. De race was toen tijdens de fase van het seizoen dat Verstappen domineerde en het gat van 46 punten op Leclerc stukje bij beetje goed begon te maken. Uiteindelijk werd hij met overmacht wereldkampioen, bij zowel de coureurs als constructeurs.