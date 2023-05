Lars Leeftink

Donderdag 4 mei 2023 12:31 - Laatste update: 12:54

Maakt Sergio Pérez in 2023 een serieuze kans om de titel op zijn naam te schrijven en te voorkomen dat Max Verstappen drie kampioenschappen op rij wint? Volgens Jolyon Palmer, oud F1-coureur, is dit zeker mogelijk. Toch stipt hij ook een aandachtspuntje aan voor Pérez.

Pérez heeft tot nu toe in 2023 gedaan wat hij tijdens het begin van het seizoen 2022 ook deed: Verstappen bijhouden. Het verschil tussen beide coureurs na vier races is maar zes punten, met beide coureurs die twee zeges op hun naam hebben staan. Pérez won in Saoedi-Arabië en Bakoe, twee stratencircuits, terwijl Verstappen won in Bahrein en Australië. Verstappen gaf eerder al aan dat zijn favoriete circuits, voornamelijk in Europa, allemaal nog moeten komen. Voor Pérez zal dit niet gelden, want meer dan 80% van zijn zeges heeft hij geboekt op stratencircuits. Op Monaco en Canada na staan deze pas weer richting het einde van het seizoen op het programma (Singapore).

Heeft Pérez kans op F1-titel?

In een analyse voor Formula1.com zegt Palmer, zelf voormalig F1-coureur en nu dus analist, dat de vraag of Pérez in 2023 voor de titel kan gaan makkelijk te beantwoorden is. “Natuurlijk is het antwoord daarop: ja. Red Bull heeft zo’n voordeel dat het zelfs nu al moeilijk voor te stellen is dat iemand anders hen uit gaat dagen. De anderen moeten dan heel erg veel verbeteren en Red Bull moet dan erg veel problemen krijgen. Op dit moment is er geen reden waarom Pérez zijn huidige vorm niet voort kan zetten. Hij is wat betreft snelheid aan Verstappen gewaagd geweest in drie van de vier Grands Prix tot nu toe, en de andere was lastig te vergelijken omdat hij in Melbourne vastzat in het verkeer.”

Heel seizoen

Palmer kan zich echter ook herinneren dat Pérez vorig jaar tot en met Monaco ook prima mee kon komen met Verstappen, maar dat hij tijdens de races in Europa de aansluiting kwijt begon te raken. “We moeten niet vergeten dat vorig jaar dezelfde vragen werden gesteld, vooral na Checo’s zege in Monaco. Uiteindelijk liet Verstappen hem achter zich in de loop van het seizoen, op een vergelijkbare manier als het Valtteri Bottas verging bij Mercedes. Hoe langer het seizoen duurt, hoe meer de betere coureurs naar voren komen, zoals we hebben gezien bij Lewis Hamilton en Verstappen in recente jaren. Perez heeft nu bewezen dat hij Verstappen bij kan houden en hem zelfs kan verslaan, maar kan hij dat regelmatig genoeg doen in het hele seizoen? Baku heeft bewezen dat alles nog op het spel staat.” Vorig jaar moet ook gezegd worden dat Pérez bij kon blijven aan het begin omdat Verstappen een keer meer uitviel dan de Mexicaan. Tot nu toe zijn beide coureur in 2023 niet uitgevallen en gaan ze nagenoeg gelijk op.