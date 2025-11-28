Max Verstappen liet in Las Vegas optekenen fysieke problemen te ervaren als gevolg van het rijden in de huidige generatie Formule 1-auto’s en dat scans van zijn rug er niet goed uitzien. Nikolas Tombazis, single seaters-topman bij de FIA, erkent de problemen en reageert op de woorden van Verstappen. Bekijk de nieuwe GPFans Video hieronder.

