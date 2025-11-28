close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Credit for photo: Red Bull Content Pool

FIA reageert op medische zorgen bij Max Verstappen | GPFans News

FIA reageert op medische zorgen bij Max Verstappen | GPFans News

Jan Bolscher

Max Verstappen liet in Las Vegas optekenen fysieke problemen te ervaren als gevolg van het rijden in de huidige generatie Formule 1-auto’s en dat scans van zijn rug er niet goed uitzien. Nikolas Tombazis, single seaters-topman bij de FIA, erkent de problemen en reageert op de woorden van Verstappen. Bekijk de nieuwe GPFans Video hieronder.

Gerelateerd

Max Verstappen

Net binnen

FIA reageert op medische zorgen bij Max Verstappen | GPFans News
GPFans News Video

FIA reageert op medische zorgen bij Max Verstappen | GPFans News

  • 39 minuten geleden
Vettel over Verstappen:
Sebastian Vettel

Vettel over Verstappen: "Het beangstigende is dat hij steeds beter wordt"

  • 1 uur geleden
Russell schaart zich achter Verstappen in diskwalificatie McLaren:
George Russell

Russell schaart zich achter Verstappen in diskwalificatie McLaren: "Zerotolerancebeleid"

  • 1 uur geleden
  • 5
 Verstappen denkt dat verplichte tweestopper in Qatar een voordeel voor hem kan zijn
Max Verstappen

Verstappen denkt dat verplichte tweestopper in Qatar een voordeel voor hem kan zijn

  • 2 uur geleden
  • 5
 Tsunoda lijkt Red Bull-beslissing te verraden:
Teamgenoot Verstappen

Tsunoda lijkt Red Bull-beslissing te verraden: "De meeste mensen zullen het wel weten"

  • 3 uur geleden
Hoe laat begint vandaag de kwalificatie voor de Formule 1-sprintrace in Qatar?
Tijdschema

Hoe laat begint vandaag de kwalificatie voor de Formule 1-sprintrace in Qatar?

  • Vandaag 06:58
Meer nieuws

Veel gelezen

Verstappen kampt met fysiek ongemak:
500.000+ views

Verstappen kampt met fysiek ongemak: "Scans zien er niet goed uit"

  • 26 november
 Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in
300.000+ views

Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in

  • 13 november
 'McLaren mogelijk al in Brazilië betrapt op illegale rijhoogte Norris en Piastri'
150.000+ views

'McLaren mogelijk al in Brazilië betrapt op illegale rijhoogte Norris en Piastri'

  • 23 november
 Moeten Norris en Piastri vrezen voor gridstraffen in de resterende drie races?
150.000+ views

Moeten Norris en Piastri vrezen voor gridstraffen in de resterende drie races?

  • 20 november
 'FIA ontdekt illegaal onderdeel bij meerdere Formule 1-teams in Brazilië'
150.000+ views

'FIA ontdekt illegaal onderdeel bij meerdere Formule 1-teams in Brazilië'

  • 19 november
 Norris met stomheid geslagen na behalen pole position in Las Vegas:
150.000+ views

Norris met stomheid geslagen na behalen pole position in Las Vegas: "Wat?"

  • 22 november

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x