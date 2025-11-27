Het grote nieuws na afloop van de Grand Prix van Las Vegas was natuurlijk de dubbele diskwalificatie die het team van McLaren aan de broek kreeg. Max Verstappen reageert nu in Qatar voor het eerst op de bijzondere ontwikkelingen in de Verenigde Staten.

De Grand Prix van Las Vegas werd vorige week zondag een zege voor Verstappen, terwijl Lando Norris en Oscar Piastri respectievelijk als tweede en vierde over de streep kwamen. Daarmee leek eigenlijk Verstappen wel bijna uitgeschakeld voor de wereldtitel, maar na de race ging ineens alles op zijn kop. De FIA constateerde dat de skid blocks onder de papayagekleurde bolides te ver afgesleten waren, wat tegen de regels is. De wedstrijdleiding kon dan ook niks anders dan beide McLarens schrappen uit de uitslag, waardoor Verstappen ineens weer realistische hoop kan hebben op de wereldtitel.

Artikel gaat verder onder video

Onderweg naar huis

Inmiddels zijn we enkele dagen verder na de grote bom in de gokstad en is het hele circus gearriveerd in Qatar, waar de één-na-laatste race van het seizoen aankomend weekend wordt afgewerkt. Op de mediadag voorafgaand aan het raceweekend stond er natuurlijk één onderwerp centraal: de dubbele diskwalificatie van McLaren. Verstappen, die groot voordeel heeft van de bijzondere ontknoping in Vegas, vertelt hoe hij naar de situatie kijkt: "Ik vloog weer naar huis op het moment dat het nieuws van de diskwalificatie kwam", zo citeert Motorsport.com de Red Bull-rijder.

Regels zijn regels

Verstappen - nuchter als altijd - vindt het niet meer dan terecht dat de FIA op deze wijze ingreep. Hoewel het verschil minimaal was, zijn regels nu eenmaal regels: "Ik wist natuurlijk dat er een onderzoek gaande was naar de bodemplank en als die te laag bleek, dan kun je daar eigenlijk niet echt meer over discussiëren. Ieder team wil natuurlijk zo laag mogelijk gaan met de rijhoogte en soms is dat lastig te bepalen, maar dat is geen excuus. Te laag is gewoon te laag. Zo zijn de regels nou eenmaal."

