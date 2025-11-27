Max Verstappen is door de FIA genomineerd voor de award voor de beste inhaalactie van het jaar. De viervoudig wereldkampioen heeft zijn nominatie te danken aan de inhaalactie op Oscar Piastri in de Grand Prix van Imola.

Max Verstappen ving de Grand Prix van Imola aan vanaf de tweede plaats, maar leek die positie in aanloop naar de eerste bocht te verliezen aan een aanvallende George Russell. De Red Bull Racing-coureur trapte echter bijzonder laat de remmen in en wist zo buitenom Oscar Piastri te passeren, waarmee hij de leiding in de race overnam. De 28-jarige coureur won de Grand Prix uiteindelijk. Fans kunnen sinds afgelopen woensdag stemmen op hun favoriet. De winnaar wordt halverwege december bekendgemaakt tijdens het prijzengala van de FIA in Oezbekistan.

FIA-award voor inhaalactie van het jaar

Verstappen heeft de prijs al vier keer eerder in ontvangst mogen nemen. In 2014, 2015, 2016 en 2019 ging hij er ook al met de bokaal vandoor. Ook Lando Norris is genomineerd, voor zijn inhaalactie op teammaat Piastri in de Grand Prix van Oostenrijk. Rookie Oliver Bearman behoort eveneens tot de kanshebbers. Hij heeft zijn nominatie te danken aan zijn inhaalactie op Verstappen in de Grand Prix van Mexico, nog niet zo lang geleden.

#FIAAOTY - FIA Action of the Year 2025 contest is officially on!



This year: 7 World Championships, 7 winners picked by YOU 🫵, 1 Championship a day



Today is the day to decide the @F1 FIA Action of the Year by tipping Max Verstappen, Lando Norris or Oliver Bearman in the… pic.twitter.com/EvrrGdspDU — FIA (@fia) November 26, 2025

