Verstappen genomineerd voor FIA-award voor inhaalctie van het jaar
Verstappen genomineerd voor FIA-award voor inhaalctie van het jaar
Max Verstappen is door de FIA genomineerd voor de award voor de beste inhaalactie van het jaar. De viervoudig wereldkampioen heeft zijn nominatie te danken aan de inhaalactie op Oscar Piastri in de Grand Prix van Imola.
Max Verstappen ving de Grand Prix van Imola aan vanaf de tweede plaats, maar leek die positie in aanloop naar de eerste bocht te verliezen aan een aanvallende George Russell. De Red Bull Racing-coureur trapte echter bijzonder laat de remmen in en wist zo buitenom Oscar Piastri te passeren, waarmee hij de leiding in de race overnam. De 28-jarige coureur won de Grand Prix uiteindelijk. Fans kunnen sinds afgelopen woensdag stemmen op hun favoriet. De winnaar wordt halverwege december bekendgemaakt tijdens het prijzengala van de FIA in Oezbekistan.
FIA-award voor inhaalactie van het jaar
Verstappen heeft de prijs al vier keer eerder in ontvangst mogen nemen. In 2014, 2015, 2016 en 2019 ging hij er ook al met de bokaal vandoor. Ook Lando Norris is genomineerd, voor zijn inhaalactie op teammaat Piastri in de Grand Prix van Oostenrijk. Rookie Oliver Bearman behoort eveneens tot de kanshebbers. Hij heeft zijn nominatie te danken aan zijn inhaalactie op Verstappen in de Grand Prix van Mexico, nog niet zo lang geleden.
Gerelateerd
Net binnen
McLaren hakt knoop door en neemt risico met oog op titelstrijd in Qatar en Abu Dhabi
- 2 minuten geleden
McLaren bekent: 'Zagen al vroeg in de race dat dit een probleem zou worden'
- 23 minuten geleden
- 1
Dubbele diskwalificatie McLaren heeft ook een keerzijde voor Red Bull Racing
- 1 uur geleden
- 1
Verstappen genomineerd voor FIA-award voor inhaalctie van het jaar
- 1 uur geleden
Formule 1-coureurs moeten waken voor zware straffen in Grand Prix van Qatar
- 2 uur geleden
- 1
Mol ziet Verstappen als hoofdverantwoordelijke voor diskwalificatie McLaren
- 3 uur geleden
- 17
Veel gelezen
Verstappen kampt met fysiek ongemak: "Scans zien er niet goed uit"
- Gisteren 09:42
Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in
- 13 november
'McLaren mogelijk al in Brazilië betrapt op illegale rijhoogte Norris en Piastri'
- 23 november
Moeten Norris en Piastri vrezen voor gridstraffen in de resterende drie races?
- 20 november
'FIA ontdekt illegaal onderdeel bij meerdere Formule 1-teams in Brazilië'
- 19 november
Norris met stomheid geslagen na behalen pole position in Las Vegas: "Wat?"
- 22 november