De Grand Prix van Las Vegas werd afgelopen weekend verreden, maar het Formule 1-circus is alweer in Qatar gearriveerd. Zoals altijd zullen er zes coureurs en drie topmannen aan de beurt komen tijdens de traditionele persconferenties. Geen van de drie titelkandidaten zijn echter uitgenodigd door de FIA.

De Grand Prix van Qatar wordt aankomend weekend voor de vierde keer georganiseerd en voor de derde achtereenvolgende maal gaat het om een sprintweekend. De koningsklasse bezocht het Lusail International Circuit voor het eerst in 2021, toen Lewis Hamilton won, alvorens het in 2022 werd overslagen, omdat het logistiek gezien niet goed uitkwam met het WK-voetbal. Max Verstappen schreef de Grands Prix van 2023 en 2024 op zijn naam. Vorig jaar behaalde McLaren echter een één-twee in de Sprint met Oscar Piastri voor Lando Norris.

Persconferentieschema

Verstappen, Norris en Piastri zullen hun zegje in de mediapen moeten doen, want ze zijn niet uitgenodigd voor de persconferentie van donderdag. Wie wel aan de beurt komen, zijn Kimi Antonelli na een verrassend podium in Las Vegas, Ollie Bearman en Liam Lawson. Daarna verschijnen Lewis Hamilton die dramatisch laatste was geworden in de kwalificatie afgelopen weekend, Nico Hülkenberg en Carlos Sainz op de bank.

Drie topmannen komen op vrijdag aan de beurt. Naast Steve Nielsen en Frédéric Vasseur mag Pirelli-hoofd Mario Isola een boel vragen verwachten. Teams mogen namelijk niet meer dan 25 ronden op één setje banden doen, omdat het rubber een verdere afstand in Qatar niet aankan. Isola mag zich tegenover de media gaan verantwoorden.

Donderdag 27 November 15:30 uur (Nederlandse tijd) Kimi Antonelli Mercedes Ollie Bearman Haas Liam Lawson Racing Bulls

Donderdag 27 November 16:00 uur Lewis Hamilton Ferrari Nico Hülkenberg Kick Sauber Carlos Sainz Williams

Vrijdag 28 november 16:30 uur Mario Isola Pirelli Steve Nielsen Alpine Frédéric Vasseur Ferrari

