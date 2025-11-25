Als het aan Tomohiko Koike ligt, dan moet Ayumu Iwasa de nieuwe teamgenoot worden van Max Verstappen bij Red Bull Racing. Koike is de race-engineer van Iwasa en spreekt zich lovend over hem uit, nadat Iwasa afgelopen weekend het kampioenschap in de Super Formula op zijn naam schreef. Hij zou het beter doen in de Formule 1 dan zijn landgenoot Yuki Tsunoda.

Iwasa verhuisde na 2019 naar Europa en werd direct kampioen in de Franse Formule 4. Vervolgens won hij wedstrijden in de FIA Formule 3 en de FIA Formule 2. De afgelopen twee jaar mocht hij testen voor Red Bull. Hij heeft aan drie vrije trainingen deelgenomen met zusterteam Racing Bulls. In Bahrein afgelopen april nam hij de RB21 van Verstappen over. Hij werd afgelopen weekend uitgeroepen tot de Super Formula-kampioen van 2025. De Super Formula wordt gezien als een soort Japanse Formule 1 met hoe snel de auto's (Dallara SF23) wel niet zijn. Uitkomend voor Team Mugen versloeg hij Sho Tsuboi, Kakunoshin Ohta, Tadasuke Makino en teamgenoot Tomoki Nojiri in een felle titelstrijd. Iwasa maakt nog altijd deel uit van het Red Bull-juniorteam.

Iwasa kan als geen ander werken aan de setup van een auto

"Iwasa wordt beter en beter", vertelde Koike tegenover Autosport. "Wat betreft zijn vaardigheden achter het stuur en zijn aanpak tijdens het racen, was hij nog beter dan vorig seizoen. Dit seizoen is hij heel consistent geweest en ik zou zeggen dat hij gemiddeld het beste heeft gepresteerd van elke coureur, beter dan Tsuboi en Kakunoshin. Ik kan me hem zo voorstellen in de Formule 1. Ik denk dat hij beter zou zijn dan Tsunoda."

Koike legde uit waar de talenten van zijn coureur liggen: "Ik ken Tsunoda niet persoonlijk, maar ik denk dat Iwasa niet alleen indrukwekkend is met zijn raceskills, maar ook met hoe hij ertoe in staat is de auto af te stellen, net zo goed als Nojiri. Daarom denk ik dat hij het beter zou doen in F1 dan sommige andere coureurs daar op de grid. Hij moet dan alleen nog de kans krijgen, dat is het moeilijkste."

Red Bull Racing kan wel een betere tweede coureur gebruiken. Sergio Pérez zakte eind vorig jaar door het ijs en met Liam Lawson en Tsunoda is er ook geen succes geboekt. Een tweede coureur die wel consistent punten kan scoren, zou Red Bull niet alleen helpen in het constructeurskampioenschap, maar zou ook Verstappen kunnen ondersteunen in het gevecht voor de rijderstitels.

