close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Norris during qualifying in Las Vegas

VIDEO | Zo ging McLaren onderuit in de Formule 1 | GPFans Special

VIDEO | Zo ging McLaren onderuit in de Formule 1 | GPFans Special

Vincent Bruins

Lando Norris en Oscar Piastri werden in Las Vegas gediskwalificeerd omdat hun auto illegaal werd bevonden door te ver afgesleten skid blocks. Wat die skid blocks zijn en hoe McLaren zo'n dure fout kon maken, leggen we uit in deze GPFans Special.

Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.

Gerelateerd

Formule 1 McLaren Lando Norris Oscar Piastri Las Vegas Grand Prix van Las Vegas

Net binnen

VIDEO | Zo ging McLaren onderuit in de Formule 1 | GPFans Special
Dubbele diskwalificatie

VIDEO | Zo ging McLaren onderuit in de Formule 1 | GPFans Special

  • 30 minuten geleden
Marko waarschuwt McLaren:
Red Bull geeft niet op

Marko waarschuwt McLaren: "Een tweede plek zegt Verstappen niets, dat is de first loser"

  • 1 uur geleden
  • 1
 FIA fel bekritiseerd na in gevaar brengen marshals: 'Wedstrijdleider moet ontslagen worden'
GP Las Vegas

FIA fel bekritiseerd na in gevaar brengen marshals: 'Wedstrijdleider moet ontslagen worden'

  • 1 uur geleden
Norris wilde straf voor Verstappen in Vegas:
Norris vs. Verstappen

Norris wilde straf voor Verstappen in Vegas: "Hij zit te f*cken, dit kun je niet maken!"

  • 2 uur geleden
  • 28
 Verstappen over Norris in Vegas:
Max Verstappen

Verstappen over Norris in Vegas: "Goed geprobeerd, maar hij focuste zich te veel op mij"

  • 2 uur geleden
  • 2
 Red Bull steekt de draak met McLaren na dubbele diskwalificatie in Las Vegas
Red Bull

Red Bull steekt de draak met McLaren na dubbele diskwalificatie in Las Vegas

  • 3 uur geleden
  • 3
Meer nieuws

Veel gelezen

Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in
300.000+ views

Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in

  • 13 november
 Moeten Norris en Piastri vrezen voor gridstraffen in de resterende drie races?
150.000+ views

Moeten Norris en Piastri vrezen voor gridstraffen in de resterende drie races?

  • 20 november
 'FIA ontdekt illegaal onderdeel bij meerdere Formule 1-teams in Brazilië'
150.000+ views

'FIA ontdekt illegaal onderdeel bij meerdere Formule 1-teams in Brazilië'

  • 19 november
 'McLaren mogelijk al in Brazilië betrapt op illegale rijhoogte Norris en Piastri'
150.000+ views

'McLaren mogelijk al in Brazilië betrapt op illegale rijhoogte Norris en Piastri'

  • 23 november
 Norris met stomheid geslagen na behalen pole position in Las Vegas:
150.000+ views

Norris met stomheid geslagen na behalen pole position in Las Vegas: "Wat?"

  • 22 november
 Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel
100.000+ views

Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel

  • 8 november

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x