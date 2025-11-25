VIDEO | Zo ging McLaren onderuit in de Formule 1 | GPFans Special
VIDEO | Zo ging McLaren onderuit in de Formule 1 | GPFans Special
Lando Norris en Oscar Piastri werden in Las Vegas gediskwalificeerd omdat hun auto illegaal werd bevonden door te ver afgesleten skid blocks. Wat die skid blocks zijn en hoe McLaren zo'n dure fout kon maken, leggen we uit in deze GPFans Special.
Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.
Gerelateerd
Net binnen
Dubbele diskwalificatie
VIDEO | Zo ging McLaren onderuit in de Formule 1 | GPFans Special
- 30 minuten geleden
Red Bull geeft niet op
Marko waarschuwt McLaren: "Een tweede plek zegt Verstappen niets, dat is de first loser"
- 1 uur geleden
- 1
GP Las Vegas
FIA fel bekritiseerd na in gevaar brengen marshals: 'Wedstrijdleider moet ontslagen worden'
- 1 uur geleden
Norris vs. Verstappen
Norris wilde straf voor Verstappen in Vegas: "Hij zit te f*cken, dit kun je niet maken!"
- 2 uur geleden
- 28
Max Verstappen
Verstappen over Norris in Vegas: "Goed geprobeerd, maar hij focuste zich te veel op mij"
- 2 uur geleden
- 2
Red Bull
Red Bull steekt de draak met McLaren na dubbele diskwalificatie in Las Vegas
- 3 uur geleden
- 3
Veel gelezen
300.000+ views
Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in
- 13 november
150.000+ views
Moeten Norris en Piastri vrezen voor gridstraffen in de resterende drie races?
- 20 november
150.000+ views
'FIA ontdekt illegaal onderdeel bij meerdere Formule 1-teams in Brazilië'
- 19 november
150.000+ views
'McLaren mogelijk al in Brazilië betrapt op illegale rijhoogte Norris en Piastri'
- 23 november
150.000+ views
Norris met stomheid geslagen na behalen pole position in Las Vegas: "Wat?"
- 22 november
100.000+ views
Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel
- 8 november