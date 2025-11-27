'Norris zat alleen maar te klagen, maar je kan Verstappen niet in dat spelletje verslaan'

Lando Norris mocht de F1 Grand Prix van Las Vegas vanaf de pole position aanvangen, maar hij verpestte zijn start. Het gaf Max Verstappen direct de kans om toe te slaan en de leiding te pakken. Norris bleek tijdens de formatieronde niet alleen te klagen over de Nederlander, maar hij was zelf ook in de fout gegaan.

Norris was het snelst in de zeiknatte omstandigheden tijdens de kwalificatie in de gokstad van Nevada. De regen verdween voor de Grand Prix, maar de kou bleef. Het was daarom cruciaal om de slicks op de juiste, hete temperatuur te krijgen voor de start. Norris zou dit niet voor elkaar hebben gekregen, omdat hij alleen maar naar Verstappen aan het kijken was. De McLaren-coureur wilde zelfs een straf zien voor zijn rivaal. Niet alleen kwam hij niet lekker weg van zijn plek, hij verremde zich ook nog eens in de eerste bocht. Hij viel daardoor terug naar P3, al zou hij later nog wel George Russell terugpakken. Uiteindelijk maakte het voor Norris toch niet uit, aangezien hij en teamgenoot Oscar Piastri na afloop gediskwalificeerd werden.

Norris klaagt over Verstappen tijdens opwarmronde

"Norris, daar gaat een heleboel fout", begon Nicolás Quarles van Ufford bij de GPFans Raceteam-podcast. "Alle coureurs werden tijdens de formatieronde verteld: 'Doe op de grid niet twee of drie burn-outs, maar doe er vijf.' Het was namelijk zo koud dat je er een paar extra moest doen. Kennelijk had Norris er maar drie in plaats van vijf gedaan en overtuigend waren die burn-outs ook niet, omdat hij alleen maar naar Verstappen achter zich zat te kijken. Die reed zo ver achter hem dat Norris klaagde: 'Ik ga nu te lang stil moeten staan, mijn banden worden koud.' Vervolgens mist hij ook nog zijn rempunt bij bocht 1."

Norris kan Verstappen niet verslaan in Verstappens eigen spelletje

"Hij zit alleen maar naar Verstappen te kijken, toch?", zo wordt afgevraagd in de podcast. Redacteur Vincent Bruins reageerde: "Hij zat inderdaad alleen maar naar Verstappen te kijken. Norris wil meedoen in het spelletje van Verstappen, alleen kent hij de spelregels niet. Daar komt het eigenlijk op neer." Quarles van Ufford voegde toe: "Je kan Verstappen eigenlijk niet verslaan in zijn eigen spelletje, nee." Norris viel in de openingsronde zelfs terug naar de derde plaats. Het was George Russell die eventjes de druk kon opvoeren bij Verstappen. Bruins vertelde echter: "Russell had natuurlijk dat probleem met de stuurbekrachtiging. Daar had hij al in Q3 last van en ook vanaf ongeveer ronde twintig in de race. Misschien dat Russell het Verstappen nog een beetje lastig had kunnen maken, maar waarschijnlijk was Verstappen ook gewoon de pace aan het managen."

