Max Verstappen en zijn nieuwe nummer voor aankomend seizoen zijn al de hele week onderwerp van gesprek. De viervoudig wereldkampioen liet al weten graag nummer 3 volgend jaar op zijn wagen te hebben, maar gooide ook een hengeltje uit naar nummer 69. Daar heeft hij nu weer een schepje bovenop gedaan.

Natuurlijk heeft de man die de laatste vier wereldkampioenschappen won alweer enige tijd nummer 1 op zijn wagen. Mocht hij dit jaar niet de titel pakken, zal de Nederlander naar een ander nummer moeten switchen. In eerste instantie leek het in de lijn der verwachting te liggen dat hij terug zou keren naar nummer 33, maar daar lijkt Verstappen zelf weinig trek in te hebben. Nummer 3 wordt als volgende optie door Verstappen genoemd, al ligt dat nummer eigenlijk nog officieel vast bij Daniel Ricciardo. Verstappen had echter ook een ander nummer in gedachten: 69.

Nieuw nummer?

"Ik wilde eigenlijk 69, maar mijn vader zei: 'dat is geen goed idee.' Maar dat nummer is altijd op dezelfde manier in beeld, ongeacht hoe je rijdt. Dus 69 zou erg goed zijn voor de foto's en de marketing. Dat geldt ook voor petjes. Hoe je ze ook draagt, het blijft 69. Helaas heb ik dat nog niet gehad, 69... Als racenummer", zo grapte Verstappen eerder over het nummer dat over het algemeen toch met iets heel anders geassocieerd wordt dan de motorsport.

69 ondersteboven

De bekendmaking zorgde de afgelopen week natuurlijk voor veel hilariteit onder zijn fans en na zijn overwinning in Las Vegas van afgelopen weekend heeft Verstappen er ook nog eens een schepje bovenop gedaan. De overwinning in de gokstad was nota bene de 69e uit zijn glansrijke loopbaan en dus was dat nummer op het bord te zien dat doorgaans bij het maken van de overwinningsfoto erbij wordt gepakt. Verstappen maakte van de gelegenheid gebruik om te demonstreren dat 69 inderdaad een nummer is die gemakkelijk om te draaien valt, zoals hij eerder deze week liet weten. "Ik wil het ondersteboven!", zo laat hij horen. Dat leverde een hilarisch moment op.

