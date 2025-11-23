Laurent Mekies, de CCO en teambaas van Oracle Red Bull Racing, heeft na de overwinning van Max Verstappen in Las Vegas het team en de Nederlander in het zonnetje gezet. Hij vindt dat iedereen trots mag zijn op de prestatie, die geleverd is ondanks de uitdagingen die het circuit en de omstandigheden met zich meebrachten.

De Grand Prix van Las Vegas was er eentje vol uitdagingen voor het team. Mekies is vol lof over de auto en het bandenmanagement van zijn team. "Iedereen in het team en in Milton Keynes mag trots zijn. De auto was snel op een circuit waar we vorig jaar wat moeite mee hadden en dit weekend had niemand de tijd om zich goed voor te bereiden, omdat de training van donderdag verstoord werd, net als de derde vrije training. De auto was snel, ons bandenmanagement was goed en onze uitvoering was erg sterk", zo citeert Verstappen.com de Red Bull-chef.

Bijzondere omstandigheden

Ook de omstandigheden van de race waren speciaal zoals de lage temperaturen en de lay-out van de baan en Mekies prijst Verstappen om zijn prestaties, voorop bij de start: "Toen Max moest pushen, deed hij dat en kon hij meer inbrengen. Dit is een race als geen ander met de lage temperaturen, de lay-out van de baan en een avondrace. Max en het team hebben het voor elkaar gekregen. Wat de start betreft, is Max onverslaanbaar als het om dit soort acties gaat, dus we zijn niet langer verrast!"

Vooruitkijken naar Qatar

Er waren een paar kritieke momenten in de race, zoals het moment waarop George Russell de pits in ging terwijl Verstappen en Lando Norris buiten bleven, maar volgens Mekies slaagde iedereen erin om perfect te presteren: "Vandaag is het ons gelukt, een overwinning is een overwinning, dus nu gaan we resetten en vooruitkijken naar Qatar met hetzelfde doel om alles uit ons pakket te persen", voegt hij nog toe. De overwinning in Las Vegas was een mooie prestatie voor het team en zeker ook gezien de verschillende obstakels die overwonnen moesten worden. Na de McLaren-diskwalificaties reist Verstappen met een achterstand van slechts 24 punten op Norris naar de volgende race.