McLaren probeerde met déze argumenten onder dubbele diskwalificatie uit te komen

Max Verstappen gaat niet met een achterstand van 42 punten naar Qatar, maar 24 punten. Dat is te danken aan McLaren, die de papajakleurige bolides van Lando Norris en Oscar Piastri te laag hebben afgesteld voor de F1 Grand Prix van Las Vegas. Beide coureurs zijn gediskwalificeerd, al probeerde McLaren er nog door middel van deze argumenten eronder uit te komen.

Norris finishte als tweede in de gokstad van Nevada. Hij reed eerst op zo'n vijf à zes seconden achterstand van Verstappen, maar het gat groeide in de slotfase naar meer dan twintig seconden. De Brit had een toen nog onbekend probleem, maar nu blijkt dus dat hij voorzichtig aan moest doen, omdat McLaren begon door te krijgen dat de plank te veel was gesleten. Het kwaad was echter al geschied. Jo Bauer, het hoofd van de technische afdeling van de FIA, en Nikolas Tombazis, het hoofd van de single seater-afdeling, concludeerden na een langdurig onderzoek dat niet alleen bij Norris, maar ook bij Piastri de plank inderdaad niet meer dik genoeg was.

Stewards delen diskwalificatie uit

Volgens Artikel 3.5.9.e van het technisch reglement moet de dikte van de plank 10 millimeter zijn en hebben teams speelruimte van 0.2 millimeter. Echter, omdat deze generatie F1-auto's een boel downforce genereert via de vloer en daardoor relatief dicht tegen het asfalt ligt, wordt een dikte van 9 millimeter ook nog geaccepteerd. Maar zelfs daar konden ze zich bij McLaren niet aan houden. Bij Norris was de plank rechtsvoor 8.88 millimeter dik en rechtsachter 8.93 millimeter dik. Bij Piastri was de plank linksvoor 8.96mm, rechtsvoor 8.74mm en rechtsachter 8.90mm. De stewards zagen maar één gepaste straf: een diskwalificatie. Een vertegenwoordiger van McLaren probeerde de stewards nog van gedachten te laten veranderen en kwam met onderstaande argumenten. Dat heeft de FIA aan onder andere GPFans laten weten.

McLaren probeert diskwalificatie nog om te draaien

McLaren legde aan de stewards uit dat er "verzachtende omstandigheden" plaatsvonden in Las Vegas. Er was onverwachts meer porpoising (op en neer stuiteren van de auto), en er was een gebrek aan testtijd vanwege de weersveranderingen gedurende het weekend en de verkorte vrije trainingen. Zo eindigde VT2 bijvoorbeeld eerder vanwege een loszittende putdeksel. McLaren beargumenteerde daarnaast dat hun overtreding minder erg was dan eerder in het seizoen, zoals bij Ferrari in China.

De FIA wees McLaren er echter op dat een overtreding van het technisch reglement, hoe klein of hoe zwaar dan ook, simpelweg een diskwalificatie tot gevolg heeft. Deelnemen aan een Grand Prix met een illegale bolide mag nou eenmaal niet. Tevens vertelden de stewards dat dit soort beslissingen zeer zelden teruggedraaid kunnen worden door de FIA International Court of Appeal.

De argumenten van McLaren zijn door de stewards de prullenbak ingesmeten. Dat er per ongeluk schade zou zijn ontstaan aan de vloer of dat McLaren vindt dat er te weinig tijd was in de vrije trainingen, zijn niet omstandigheden die als verzachtend genoeg worden beschouwd.

