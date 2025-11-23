close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Norris during press conference after Las Vegas

VIDEO | Norris en Piastri gediskwalificeerd, titelkansen Verstappen springlevend

VIDEO | Norris en Piastri gediskwalificeerd, titelkansen Verstappen springlevend

Vincent Bruins

Lando Norris en Oscar Piastri zijn allebei gediskwalificeerd na de Grand Prix van Las Vegas. Ze worden ze uit de uitslag gehaald van de race, waardoor de titelkansen van Max Verstappen in één klap weer springlevend zijn.

Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.

Gerelateerd

Formule 1 McLaren Lando Norris Oscar Piastri Las Vegas Grand Prix van Las Vegas

Net binnen

Norris reageert na schokkende diskwalificatie:
Lando Norris

Norris reageert na schokkende diskwalificatie: "Het is frustrerend"

  • 5 minuten geleden
Jos Verstappen ruikt kansen:
Jos Verstappen

Jos Verstappen ruikt kansen: "Bij McLaren worden ze nu nerveuzer"

  • 43 minuten geleden
McLaren biedt via Stella excuses aan na dubbele diskwalificatie in Las Vegas
McLaren

McLaren biedt via Stella excuses aan na dubbele diskwalificatie in Las Vegas

  • 1 uur geleden
  • 6
 VIDEO | Norris en Piastri gediskwalificeerd, titelkansen Verstappen springlevend
GP Las Vegas

VIDEO | Norris en Piastri gediskwalificeerd, titelkansen Verstappen springlevend

  • 1 uur geleden
  • 5
 McLaren probeerde met déze argumenten onder dubbele diskwalificatie uit te komen
FIA-besluit in Vegas

McLaren probeerde met déze argumenten onder dubbele diskwalificatie uit te komen

  • 1 uur geleden
  • 17
 Marko moest lachen om McLaren en reactie Verstappen:
Grand Prix van Las Vegas

Marko moest lachen om McLaren en reactie Verstappen: "Max wilde een punt maken"

  • 2 uur geleden
  • 5
Meer nieuws

Veel gelezen

Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in
300.000+ views

Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in

  • 13 november
 Moeten Norris en Piastri vrezen voor gridstraffen in de resterende drie races?
150.000+ views

Moeten Norris en Piastri vrezen voor gridstraffen in de resterende drie races?

  • 20 november
 'FIA ontdekt illegaal onderdeel bij meerdere Formule 1-teams in Brazilië'
150.000+ views

'FIA ontdekt illegaal onderdeel bij meerdere Formule 1-teams in Brazilië'

  • 19 november
 FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië
150.000+ views

FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië

  • 3 november
 Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel
100.000+ views

Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel

  • 8 november
 Verstappen leider van kampioenschap rondom schadebeperking, Norris blijkt brokkenpiloot
75.000+ views

Verstappen leider van kampioenschap rondom schadebeperking, Norris blijkt brokkenpiloot

  • 6 november

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x