VIDEO | Norris en Piastri gediskwalificeerd, titelkansen Verstappen springlevend
Lando Norris en Oscar Piastri zijn allebei gediskwalificeerd na de Grand Prix van Las Vegas. Ze worden ze uit de uitslag gehaald van de race, waardoor de titelkansen van Max Verstappen in één klap weer springlevend zijn.
Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.
