Bizarre taferelen in Las Vegas: Lando Norris en Oscar Piastri zijn gediskwalificeerd, vanwege een te grote hoeveelheid slijtage aan de bodemplank, die met het meest precieze blote oog absoluut niet te zien is.

Na lang wachten is het hoge woord eruit: Zowel Lando Norris als Oscar Piastri zijn gediskwalificeerd en uit de uitslag gehaald van de Grand Prix van Las Vegas. Max Verstappen won de race en loopt zo in één klap 25 punten in. De viervoudig wereldkampioen staat nu qua punten op gelijke hoogte met Piastri, terwijl de achterstand op Norris nog 24 punten bedraagt. Met nog twee races en een sprintrace te gaan, is de seizoensfinale plotseling ontpopt tot een ware thriller.

Bodemplank McLaren

In eerste instantie werd gedacht dat de FIA de auto van Norris na afloop van de race controleerde vanwege een gebrek aan brandstof aan boord, maar later bleek dat zowel bij Norris als bij Piastri, de bodemplank een te hoge slijtage vertoonde. Deze moet na afloop van iedere race nog minimaal negen millimeter hoog zijn. Aan de hand van titanium skid blocks in de plank kan de technische afdeling van de FIA meten of de plank teveel is weggesleten.

0,07 millimeter

Door middel van een in mei 2025 aangeschaft apparaatje, een Mitutoyo Micrometre, waarbij er op 0.001 millimeter nauwkeurig gemeten kan worden, blijkt dat bij Norris de plank rechtsvoor 8.88 millimeter dik was en rechtsachter 8.93 millimeter dik. Bij Piastri was de plank linksvoor 8.96mm, rechtsvoor 8.74mm en rechtsachter 8.90mm. Een uitgebreide technische analyse lees je hier.

Een menselijke haar

Een dikte van 0.07 millimeter, komt overeen met de dikte van een menselijke haar. Een menselijke haar kan zo doorslaggevend worden in de strijd om het wereldkampioenschap dit jaar. De Formule 1 is altijd een al een sport van uitersten geweest, maar dat wordt hier nog maar weer eens onderstreept.

