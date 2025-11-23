Dit is waarom de FIA de McLaren-bolides van Norris en Piastri illegaal heeft verklaard

Lando Norris en Oscar Piastri zijn uit de resultaten van de F1 Grand Prix van Las Vegas geschrapt. De stewards van de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) hebben een diskwalificatie uitgedeeld aan beide coureurs van McLaren. GPFans legt uit waarom de papajakleurige bolides illegaal zijn verklaard.

Norris vertrok vanaf de pole position op het Las Vegas Strip Circuit. Hij probeerde deur dicht te gooien in een verdedigingsactie ten opzichte van Max Verstappen, maar remde zichzelf daar alleen maar mee uit. Hij ging wijd door de eerste bocht en verloor de leiding aan Verstappen evenals de tweede plek aan George Russell. De laatstgenoemde kreeg echter problemen met de stuurbekrachtiging en moest P2 uit handen geven aan Norris. Piastri werd ondertussen geklasseerd als vierde. Hij kwam als vijfde over de streep, maar profiteerde van een tijdstraf voor Kimi Antonelli, die een valse start had gemaakt.

Niet te weinig brandstof, wel te veel slijtage van de plank

De resultaten van Norris en Piastri kunnen echter de prullenbak in. Ze zijn allebei gediskwalificeerd. Er gingen al gauw geluiden door de paddock dat er iets aan de hand was met de wagen van Norris. McLaren kreeg namelijk onverwachts bezoek van Jo Bauer, het hoofd van de technische afdeling van de FIA, en personeel van de Britse renstal schermde de garage af met hekken en doeken. Nikolas Tombazis, het hoofd van de single seater-afdeling van de FIA, werd er ook bij geroepen. Omdat Norris in de slotfase van de race plotseling heel vaak van zijn gas ging, werd eerst gedacht dat hij te weinig brandstof aan boord had, maar het blijkt dat beide McLarens te veel slijtage van de plank hadden.

Waarom hangt er een plank onder een F1-auto?

Iedere F1-bolide heeft een plank die gemonteerd is aan de vloer. Deze werd in 1994 geïntroduceerd na het dodelijke ongeluk van Ayrton Senna. Daarmee ging de rijhoogte omhoog, genereerden de auto's minder downforce, en gingen ze wat langzamer door de bochten, maar de hoeveelheid downforce werd wel constanter en voorspelbaarder. De FIA wil niet dat teams sjoemelen met de rijhoogte en zo'n plank is nog altijd een betrouwbare methode om ervoor te zorgen dat teams zich aan de regels houden.

De plank die in 1994 werd geïntroduceerd was gemaakt van een composiet van beukenhout genaamd Jabroc. Al lijkt het alsof de plank nog steeds van hout is, sinds de eind jaren negentig wordt het gemaakt van de glasvezelversterkte kunststof Permaglass die bij brand niet zomaar in de fik vliegt. Het moet een breedte hebben van 300 millimeter met een tolerantie van 2 millimeter en een dikte van 10 millimeter met een tolerantie van 0.2 millemeter. Wanneer de plank nieuw is, moet deze precies overal even dik zijn. De plank moet symmetrisch in het midden van de vloer worden gemonteerd op een manier dat er geen lucht tussen de plank zelf en de auto kan. Aan de hand van titanium skid blocks in de plank kan de technische afdeling van de FIA meten of de plank teveel is weggesleten.

Artikel 3.5.9.e

Volgens Artikel 3.5.9.e van het technisch reglement wordt een dikte van 9 millimeter geaccepteerd met de huidige generatie auto's, die vooral downforce halen uit de vloer en het groundeffect. De FIA heeft echter tegenover onder andere GPFans laten weten dat "de gemeten dikte minder dan 9 millimeter is op beide auto's". Een overtreding van het technisch reglement levert eigenlijk altijd automatisch een diskwalificatie op. Deelnemen met een illegale auto is natuurlijk uit den boze.

Door middel van een in mei 2025 aangeschaft apparaatje, een Mitutoyo Micrometre, waarbij er op 0.001 millimeter nauwkeurig gemeten kan worden, blijkt dat bij Norris de plank rechtsvoor 8.88 millimeter dik was en rechtsachter 8.93 millimeter dik. Bij Piastri was de plank linksvoor 8.96mm, rechtsvoor 8.74mm en rechtsachter 8.90mm.

Door de diskwalificaties raakt Norris zijn P2 kwijt en Piastri zijn P4. Russell schuift op naar de tweede positie en Antonelli maakt er met de derde stek een dubbelpodium voor Mercedes van. Verstappen gaat met een achterstand van 24 punten op Norris richting Qatar. Voor de diskwalificatie was dit 42 punten. De Red Bull-coureur staat gelijk in de tussenstand met Piastri.

