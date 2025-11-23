Max Verstappen is oppermachtig in Las Vegas en hij houdt zijn titelkansen in leven met een geweldige overwinning! Lando Norris komt met een nog onbekend probleem over de streep op de tweede plek. George Russell moet genoegen nemen met de derde positie, nadat hij een stuurprobleem kreeg. Kimi Antonelli ziet als vierde het zwart-witgeblokt, maar valt terug naar P5 achter Oscar Piastri door een tijdstraf voor een valse start. Charles Leclerc wordt zesde voor Carlos Sainz.

Volgende week zijn we er weer bij met de Grand Prix van Qatar, de één na laatste ronde van het seizoen 2025. Tot dan!