LIVE (gesloten) | GP Las Vegas: Verstappen rijdt weg van Norris en Russell, jaagt op overwinning
We zitten om 5:00 uur Nederlandse tijd klaar voor de race op het Las Vegas Strip Circuit. De F1 Grand Prix van Las Vegas is de 22e ronde van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2025. Er wordt voor de vijfde keer geracet in de gokstad van Nevada. Het is 13°C en deels bewolkt. Lukt het Max Verstappen om poleman Lando Norris te verslaan? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.
De vlag valt in Las Vegas 🏁
Max Verstappen is oppermachtig in Las Vegas en hij houdt zijn titelkansen in leven met een geweldige overwinning! Lando Norris komt met een nog onbekend probleem over de streep op de tweede plek. George Russell moet genoegen nemen met de derde positie, nadat hij een stuurprobleem kreeg. Kimi Antonelli ziet als vierde het zwart-witgeblokt, maar valt terug naar P5 achter Oscar Piastri door een tijdstraf voor een valse start. Charles Leclerc wordt zesde voor Carlos Sainz.
Volgende week zijn we er weer bij met de Grand Prix van Qatar, de één na laatste ronde van het seizoen 2025. Tot dan!
Norris met een probleem
Lando Norris is niet meer aan het aanvallen en gaat zelfs drie seconden per ronde langzamer dan Max Verstappen. Hij heeft een probleem en moet de McLaren proberen thuis te brengen op P2 met nog twee ronden te gaan. Verstappen ligt 15 seconden voor Norris nu, en George Russell is 7 seconden verwijderd van Norris.
Kampioenschapsstand 📊
Als Max Verstappen wint, Lando Norris tweede wordt, en Oscar Piastri als vierde wordt geklasseerd na de tijdstraf van Kimi Antonelli, dan wordt dit de tussenstand voor Qatar en Abu Dhabi:
- Norris - 408 punten
- Piastri - 378 (-30)
- Verstappen - 366 (-42)
Theoretisch gezien blijft Verstappen dus in de strijd om de WK-titel van 2025. Er zijn na Las Vegas nog 58 punten te verdienen.
Stand in ronde 44 van 50
We zitten in de slotfase van de Grand Prix van Las Vegas. Max Verstappen ligt nog altijd 5.866 seconde voor Lando Norris.
- Verstappen
- Norris
- Russell
- Antonelli (tijdstraf van 5s, zou nu terugvallen naar P6 à P7)
- Piastri
- Leclerc
- Sainz
- Hadjar
- Hülkenberg
- Hamilton
- Ocon
- Bearman
- Alonso
- Gasly
- Tsunoda
- Lawson
- Colapinto
Alexander Albon is uitgevallen in de pitstraat na een tegenvallend weekend in de gokstad. Gabriel Bortoleto en Lance Stroll vielen uit na een startcrash.
Russell anderhalve seconde langzamer
Terwijl Max Verstappen met nog 10 ronden te gaan een 1:34.030 neerzet en zijn voorsprong op Lando Norris verder uitbreidt tot 5.833 seconde, moet George Russell het met een 1:35.681 doen. Het is puur overleven om met dat stuurprobleem op het podium te eindigen. Kimi Antonelli houdt momenteel nog steeds Oscar Piastri en Charles Leclerc achter zich.
Antonelli in de verdediging
Kimi Antonelli strandde gisteren in Q1 en dus kreeg hij tijdens de VSC in de openingsfase de kans om een 'gratis' pitstop te maken. Hij heeft al aan het bandenreglement voldaan. Ondanks zijn oude harde rubber ligt de Mercedes-coureur nog vierde, maar moet nu in de verdediging ten opzichte van Oscar Piastri en Charles Leclerc. Antonelli krijgt overigens nog 5 seconden extra vanwege een valse start.
Verstappen reageert op Norris
Max Verstappen zet de snelste tijd neer met een 1:34.216 in ronde 36 van 50 en verbetert het vervolgens met een 1:34.200. Hij vergroot zijn voorsprong op Lando Norris. Het gat is nu 5.503 seconde.
Update van Lambiase
Race-engineer Gianpiero Lambiase laat Max Verstappen weten dat Lando Norris opdracht heeft gekregen om "hem te pakken". Verstappen krijgt vervolgens te horen waar Norris een beetje energie spaart: in bochten 5, 11 en 17.
P2 voor Norris
Lando Norris gaat met hulp van de DRS gemakkelijk langs George Russell voor bocht 14. De kampioenschapsleider schuift op naar de tweede positie. Maar hij is 5.153 seconde verwijderd van Max Verstappen.
Norris binnen de DRS van Russell
George Russell is meer dan een halve seconde per ronde langzamer dan Max Verstappen en Lando Norris. De laatstgenoemde zit nu binnen een seconde van de Mercedes. "Haal 'm in, we gaan daarna Max pakken", wordt Norris verteld.
Verstappen loopt weg van Russell
Max Verstappen is eigelijk niet te zien in de uitzending, en in de Formule 1 is dat vaak positief, want dat betekent dat hem momenteel niets overkomt. De Red Bull-coureur heeft de snelheid er dan ook goed inzitten en rijdt een tot dusver foutloze tweede stint. Hij ligt 3.411 seconde voor George Russell met nog 18 ronden te gaan. Lando Norris zet de snelste ronde neer met een 1:34.693 en komt dichter bij de Mercedes van zijn landgenoot.
Hamilton wisselt van hards naar mediums
Lewis Hamilton heeft zijn eerste en enige pitstop geplande pitstop gemaakt en gaat van P5 naar P10. De zevenvoudig wereldkampioen ligt in de puntenposities dus, nadat hij laatste stond op de grid voor de start.
Stand in ronde 29 van 50
- Verstappen
- Russell
- Norris
- Hülkenberg (geen pitstop gemaakt)
- Hamilton (geen pitstop gemaakt)
- Antonelli (pitstop gemaakt in ronde 3 + tijdstraf van 5 seconden moet nog geïncasseerd worden)
- Piastri
- Leclerc
- Sainz
- Hadjar
- Alonso
- Bearman
- Ocon
- Gasly
- Lawson
- Tsunoda
- Colapinto
- Albon
Bortoleto en Stroll zijn nog steeds de enige uitvallers.
Verstappen blijft voor Russell
Max Verstappen komt in ronde 26 van 50 naar binnen en wisselt eveneens naar de harde banden. Hij komt nét voor George Russell de baan weer op. Het gat is 1.333 seconde na een niet bepaald snelle pitstop van Red Bull Racing.
Leclerc achter Piastri
Carlos Sainz is nog een positie kwijtgeraakt. Charles Leclerc is namelijk voor de Ferrari naar buitengekomen na een pitstop richting de harde banden. Maar Leclerc is op zijn beurt weer een plekje kwijt aan Oscar Piastri.
