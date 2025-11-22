Voor Lewis Hamilton was het een pijnlijke kwalificatie in Las Vegas. De zevenvoudig wereldkampioen werd niet voor het eerst dit seizoen uitgeschakeld in Q1, maar was daarnaast ook nog eens de langzaamste van het veld. Daarmee heeft de Engelsman een vervelend record in handen dat al dateert uit 2009.

De Ferrari’s zaten er het hele weekend in Las Vegas goed bij, maar tijdens de kwalificatie was het vooral zaak om de wagen op de baan te houden onder zeer verraderlijke omstandigheden. In Q1 was het druk op de baan en diverse keren hing de gele vlag uit door foutjes van coureurs. Hamilton wist onder die omstandigheden geen goed rondje neer te zetten, en waar teamgenoot Charles Leclerc de negende tijd noteerde, moest Hamilton het doen met P20.

Hamilton in zak en as

Het resultaat heeft ervoor gezorgd dat Hamilton de eerste Ferrari-coureur is sinds Giancarlo Fisichella in 2009 die in Q1 werd uitgeschakeld als langzaamste van het veld. Na afloop van de sessie blikte Hamilton tegenover de aanwezige media terug op een rampzalige kwalificatie. “Ik probeer gewoon positief te blijven. En kijk… ik ga geen zelfmoord plegen hiervoor. Het is een verschrikkelijk gevoel, maar het is wat het is,” aldus Hamilton.

