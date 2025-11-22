Marko zag Red Bull fout maken bij Verstappen: 'Pole had dan zeker gekund'
Helmut Marko stelt dat Red Bull Racing er met een fout voor heeft gezorgd dat Max Verstappen geen pole position voor de F1 Grand Prix van Las Vegas kon pakken. Deze ging naar Lando Norris, maar volgens de Oostenrijker had de eerste plaats erin gezeten voor Verstappen.
In gesprek met Sky Sports Deutsland laat Marko weten dat de eerste twee sessies tijdens de kwalificatie, op de wets, vrij goed verliepen voor Verstappen. In Q3, toen iedereen op de intermediates ging, werd het minder. Dit zag de Oostenrijker ook. "Na Q1 en Q2 hadden we eigenlijk pole position verwacht, maar qua timing is dat niet gelukt. We hebben de laatste ronde, die Lando wel wist te rijden, gemist." Red Bull slaagde er dus niet in om de timing van het rondje van Verstappen goed te krijgen.
Red Bull baalt van verkeerde timing
Marko vervolgt door te stellen dat de baantemperatuur op het moment van het rondje van Norris optimaal was en Verstappen op dat moment ook met zijn snelste rondje bezig had moeten zijn. "Toen waren de omstandigheden optimaal en ook onze manoeuvre om de banden af te koelen heeft niet goed gewerkt." Het verkeer zorgde ook voor problemen in de planning van Red Bull, maar Marko wees ook naar de planning van Red Bull zelf. "Dat schopte alles in de war. Misschien zijn we ook te vroeg naar buiten gegaan. Het had erin gezeten, ja."
Vooruitblik op droge race in Las Vegas
De Grand Prix van Las Vegas gaat in de nacht van zaterdag op zondag droog verlopen, maar niemand weet eigenlijk wie er goed en minder goed gaat presteren omdat er tot nu toe toe amper droge sessies zijn geweest in Las Vegas. Ook Marko heeft geen idee wat hij mag verwachten. "We weten niet hoe het er onder droge omstandigheden uit gaat zien. Het wordt spannend, ook wat betreft de bandenselectie. Wij hebben niets te verliezen. We gaan risico nemen, terwijl Lando [Norris] het zeker voor het onzekere moet nemen."
