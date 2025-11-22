Hoe laat begint morgenvroeg de Grand Prix van Las Vegas?
Hoe laat begint morgenvroeg de Grand Prix van Las Vegas?
De Grand Prix van Las Vegas belooft een spektakelstuk te worden. Lando Norris heeft uitzicht op de wereldtitel en start vanaf pole position, maar hij wordt op de eerste startrij geflankeerd door Max Verstappen. En die heeft niets meer te verliezen.
De kwalificatie voor de Grand Prix van Las Vegas was een bijzondere. Het Las Vegas Strip Circuit, dat door de straten van de gokstad loopt, kent van zichzelf al weinig grip. Zaterdagochtend vond er echter een primeur plaats: er werd voor het eerst sinds Nevada zich op de Formule 1-kalender heeft gemeld, gereden in de regen. Het zorgde voor wat leek een schaatsbaan, waarbij de coureurs grote moeite hadden met het vinden van ook maar een beetje grip.
Grand Prix van Las Vegas
Uiteindelijk was het Lando Norris die na een foutloze sessie beslag legde op pole position, gevolgd door Max Verstappen. "Ik verwacht een gevecht met Max", sprak Norris na afloop. "Als je ook maar iets minder dan dat van hem verwacht, weet je niet waartoe hij in staat is." De Brit is met het oog op het wereldkampioenschap niet in een positie om risico's te nemen, waar Verstappen niets meer te verliezen heeft. Het belooft dus een spannende race te worden. De Grand Prix van Las Vegas gaat zondagochtend om 05:00 uur van start.
Gerelateerd
Net binnen
Hoe laat begint morgenvroeg de Grand Prix van Las Vegas?
- 5 minuten geleden
Davidson stomverbaasd over actie Hamilton: 'Hij rijdt gewoon dat paaltje eruit'
- 51 minuten geleden
Jos Verstappen biedt zoon Max rallywagen aan na kwalificatie: 'Heb nog een reserve'
- 1 uur geleden
Hamilton neemt pijnlijk Ferrari-record over met uitschakeling in Q1 als twintigste
- 2 uur geleden
- 1
Zo ben je er op het laatste moment toch nog bij tijdens de Grand Prix van Qatar
- 2 uur geleden
Piastri baalt na kwalificatie: 'Op de een of andere manier loopt het niet'
- 3 uur geleden
- 1
Veel gelezen
Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in
- 13 november
Moeten Norris en Piastri vrezen voor gridstraffen in de resterende drie races?
- 20 november
'FIA ontdekt illegaal onderdeel bij meerdere Formule 1-teams in Brazilië'
- 19 november
FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië
- 3 november
Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel
- 8 november
Verstappen leider van kampioenschap rondom schadebeperking, Norris blijkt brokkenpiloot
- 6 november