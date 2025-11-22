De Grand Prix van Las Vegas belooft een spektakelstuk te worden. Lando Norris heeft uitzicht op de wereldtitel en start vanaf pole position, maar hij wordt op de eerste startrij geflankeerd door Max Verstappen. En die heeft niets meer te verliezen.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Las Vegas was een bijzondere. Het Las Vegas Strip Circuit, dat door de straten van de gokstad loopt, kent van zichzelf al weinig grip. Zaterdagochtend vond er echter een primeur plaats: er werd voor het eerst sinds Nevada zich op de Formule 1-kalender heeft gemeld, gereden in de regen. Het zorgde voor wat leek een schaatsbaan, waarbij de coureurs grote moeite hadden met het vinden van ook maar een beetje grip.

Artikel gaat verder onder video

Grand Prix van Las Vegas

Uiteindelijk was het Lando Norris die na een foutloze sessie beslag legde op pole position, gevolgd door Max Verstappen. "Ik verwacht een gevecht met Max", sprak Norris na afloop. "Als je ook maar iets minder dan dat van hem verwacht, weet je niet waartoe hij in staat is." De Brit is met het oog op het wereldkampioenschap niet in een positie om risico's te nemen, waar Verstappen niets meer te verliezen heeft. Het belooft dus een spannende race te worden. De Grand Prix van Las Vegas gaat zondagochtend om 05:00 uur van start.

