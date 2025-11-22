close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Carlos Sainz and Max Verstappen walking side by side in F1 paddock

FIA neemt besluit over mogelijke straf Sainz, Verstappen klaagt: 'Niet hoe het hoort' | GPFans News

FIA neemt besluit over mogelijke straf Sainz, Verstappen klaagt: 'Niet hoe het hoort' | GPFans News

Jan Bolscher

Max Verstappen heeft allesbehalve genoten van de kwalificatie en foetert na afloop niet alleen op het gebrek aan grip op de baan, maar ook over het gebrek aan verlichting. Bekijk de nieuwe GPFans Video hieronder.

Gerelateerd

Max Verstappen Carlos Sainz Las Vegas

Net binnen

Hamilton van de regen in de drup na P20 tijdens kwalificatie: 'De slechtste dag ooit'
Hamilton in Las Vegas

Hamilton van de regen in de drup na P20 tijdens kwalificatie: 'De slechtste dag ooit'

  • 9 minuten geleden
Brown stuurde appje naar Verstappen om lucht te klaren na uitspraken over arrogantie
McLaren-CEO is teleurgesteld

Brown stuurde appje naar Verstappen om lucht te klaren na uitspraken over arrogantie

  • 30 minuten geleden
  • 3
 FIA neemt besluit over mogelijke straf Sainz, Verstappen klaagt: 'Niet hoe het hoort' | GPFans News
GPFans News

FIA neemt besluit over mogelijke straf Sainz, Verstappen klaagt: 'Niet hoe het hoort' | GPFans News

  • 48 minuten geleden
Norris weet dat getergde Verstappen het hem lastig zal maken:
Grand Prix van Las Vegas

Norris weet dat getergde Verstappen het hem lastig zal maken: "Ik verwacht niets minder"

  • 1 uur geleden
Dit is de voorlopige startopstelling voor de Grand Prix van Las Vegas
Voorlopige startopstelling

Dit is de voorlopige startopstelling voor de Grand Prix van Las Vegas

  • 1 uur geleden
Verstappen zet Norris op scherp in Las Vegas:
Max Verstappen

Verstappen zet Norris op scherp in Las Vegas: "Als er een klein beetje ruimte is..."

  • 1 uur geleden
  • 4
Meer nieuws

Veel gelezen

Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in
300.000+ views

Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in

  • 13 november
 Moeten Norris en Piastri vrezen voor gridstraffen in de resterende drie races?
150.000+ views

Moeten Norris en Piastri vrezen voor gridstraffen in de resterende drie races?

  • 20 november
 'FIA ontdekt illegaal onderdeel bij meerdere Formule 1-teams in Brazilië'
150.000+ views

'FIA ontdekt illegaal onderdeel bij meerdere Formule 1-teams in Brazilië'

  • 19 november
 FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië
150.000+ views

FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië

  • 3 november
 Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel
100.000+ views

Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel

  • 8 november
 Verstappen leider van kampioenschap rondom schadebeperking, Norris blijkt brokkenpiloot
75.000+ views

Verstappen leider van kampioenschap rondom schadebeperking, Norris blijkt brokkenpiloot

  • 6 november

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x